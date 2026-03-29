Barcelona podjęła decyzję! Flick go nie chce, Manchester United dostał ofertę

Barcelona podjęła decyzję, że Ferran Torres latem będzie mógł zostać sprzedany. Hansi Flick nie uznaje tego napastnika, jako niezbędnego w zespole, o czym donosi "Sport".

Barcelona gotowa sprzedać Ferrana Torresa

Barcelona w tym sezonie do końca walczyć będzie o najważniejsze trofea. Przede wszystkim chodzi o kolejny triumf w lidze hiszpańskiej i obronę tytułu. Poza tym jednak kibice liczą na sukces w Lidze Mistrzów, gdzie w poprzedniej kampanii nie udało się dojść nawet do finału. Tym razem szanse są spore, aczkolwiek nic nie jest pewne.

Niemniej wiadomo, że to w letnim okienku transferowym dziać w Barcelonie będzie się najwięcej. Chodzi o kwestie pozyskania nowych zawodników i odejść z klubu. Jednym z takich ruchów może być pożegnanie Ferrana Torresa. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, Barcelona zdecydowała, że w obliczu przedłużenia kontraktu Roberta Lewandowskiego i sprowadzenia nowego napastnika, Ferran Torres może zostać sprzedany. Tym bardziej, że Hansi Flick nie widzi potrzeby zatrzymania go w kadrze.

Jednocześnie serwis „Teamtalk” przekazał, że Manchester United otrzymał propozycję zakontraktowania Ferrana Torresa. W tym sezonie 26-letni napastnik rozegrał do tej pory 40 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. W przeszłości Hiszpan występował dla Manchesteru City. Jego aktualna umowa z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

