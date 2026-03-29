Barcelona podjęła decyzję! Flick go nie chce, Manchester United dostał ofertę

09:00, 29. marca 2026
Jakub Fudali
Barcelona podjęła decyzję, że Ferran Torres latem będzie mógł zostać sprzedany. Hansi Flick nie uznaje tego napastnika, jako niezbędnego w zespole, o czym donosi "Sport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona w tym sezonie do końca walczyć będzie o najważniejsze trofea. Przede wszystkim chodzi o kolejny triumf w lidze hiszpańskiej i obronę tytułu. Poza tym jednak kibice liczą na sukces w Lidze Mistrzów, gdzie w poprzedniej kampanii nie udało się dojść nawet do finału. Tym razem szanse są spore, aczkolwiek nic nie jest pewne.

Niemniej wiadomo, że to w letnim okienku transferowym dziać w Barcelonie będzie się najwięcej. Chodzi o kwestie pozyskania nowych zawodników i odejść z klubu. Jednym z takich ruchów może być pożegnanie Ferrana Torresa. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, Barcelona zdecydowała, że w obliczu przedłużenia kontraktu Roberta Lewandowskiego i sprowadzenia nowego napastnika, Ferran Torres może zostać sprzedany. Tym bardziej, że Hansi Flick nie widzi potrzeby zatrzymania go w kadrze.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jednocześnie serwis „Teamtalk” przekazał, że Manchester United otrzymał propozycję zakontraktowania Ferrana Torresa. W tym sezonie 26-letni napastnik rozegrał do tej pory 40 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. W przeszłości Hiszpan występował dla Manchesteru City. Jego aktualna umowa z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Lewandowski dostanie nową umowę! Barcelona już ją przygotowała