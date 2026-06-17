Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Wielka sensacja
W czwartek reprezentacja Portugalii rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Świata 2026. Faworytom do wygrania mundialu przyszło tego dnia stosunkowo łatwe zadanie, ponieważ mierzyli się Demokratyczną Republiką Konga. Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza była zdecydowanym faworytem, ale zespół z Afryki nie zamierzał łatwo sprzedać skóry.
Rywalizacja w Houston wyśmienicie zaczęła się dla faworytów. REprezentacja Portugalii już w szóstej minucie meczu objęła prowadzenie po golu Joao Nevesa. Pomocnik Paris Saint-Germain idealnie skierował piłkę do bramki uderzeniem głową.
Portugalczycy od tego momentu grali ospale. Demokratyczna Republika Konga z każdą kolejną minutą wyglądała coraz lepiej, aż udało im się doprowadzić do wyrównania. Tuż przed przerwą na listę strzelców wpisał się Yoane Wissa.
Po przerwie gra reprezentacji Portugalii nie uległa zmianie. Podopieczni Roberto Martineza mieli problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Demokratyczna Republika Konga natomiast skupiła się na defensywie i grze z kontry, która wychodziła im przyzwoicie. Zdecydowanie więcej groźnych sytuacji przeprowadził zespół z Afryki, ale rezultat finalnie nie uległ zmianie. Mecz zakończył się sensacyjnym remisem 1:1.
Reprezentacja Portugalii w kolejnym meczu na mundialu zagra z Uzbekistan. Demokratyczna Republika Konga natomaist podejmie Kolumbię.
Portugalia – Demokratyczna Republika Konga 1:1
Neves (6′) – Wissa (45+4′)
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