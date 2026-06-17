Reprezentacja Portugalii w środę rozegrała swój pierwszy mecz na Mistrzostwach świata 2026. Drużyna Roberto Martineza nie będą dobrze wspominali tego występu, ponieważ zremisowali z Demokratyczną Republiką Konga (1:1).

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo oraz Aaron Wan-Bissaka

Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Wielka sensacja

W czwartek reprezentacja Portugalii rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Świata 2026. Faworytom do wygrania mundialu przyszło tego dnia stosunkowo łatwe zadanie, ponieważ mierzyli się Demokratyczną Republiką Konga. Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza była zdecydowanym faworytem, ale zespół z Afryki nie zamierzał łatwo sprzedać skóry.

Rywalizacja w Houston wyśmienicie zaczęła się dla faworytów. REprezentacja Portugalii już w szóstej minucie meczu objęła prowadzenie po golu Joao Nevesa. Pomocnik Paris Saint-Germain idealnie skierował piłkę do bramki uderzeniem głową.

JOAO NEVES! ⚽ I Portugalia wychodzi na prowadzenie w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata!



Pomocnik Portugalczyków otwiera wynik spotkania z Demokratyczną Republiką Konga! 🔥



📲 Oglądaj mecz online ▶️ https://t.co/aN7nozYnP5 pic.twitter.com/lvSe5AbjO9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2026

Portugalczycy od tego momentu grali ospale. Demokratyczna Republika Konga z każdą kolejną minutą wyglądała coraz lepiej, aż udało im się doprowadzić do wyrównania. Tuż przed przerwą na listę strzelców wpisał się Yoane Wissa.

GOOOOOOOL! 🇨🇩 Historyczne trafienie dla Demokratycznej Republiki Konga na mistrzostwach świata!



Na listę strzelców wpisał się Yoane Wissa, a po pierwszej połowie niespodziewanie Portugalia remisuje 1:1 z DR Konga! ⚽



📲 Oglądaj mecz online ▶️ https://t.co/aN7nozYnP5 pic.twitter.com/h9bLiYTkwq — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2026

Po przerwie gra reprezentacji Portugalii nie uległa zmianie. Podopieczni Roberto Martineza mieli problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Demokratyczna Republika Konga natomiast skupiła się na defensywie i grze z kontry, która wychodziła im przyzwoicie. Zdecydowanie więcej groźnych sytuacji przeprowadził zespół z Afryki, ale rezultat finalnie nie uległ zmianie. Mecz zakończył się sensacyjnym remisem 1:1.

Reprezentacja Portugalii w kolejnym meczu na mundialu zagra z Uzbekistan. Demokratyczna Republika Konga natomaist podejmie Kolumbię.

Portugalia – Demokratyczna Republika Konga 1:1

Neves (6′) – Wissa (45+4′)

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