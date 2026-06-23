Reprezentacja Portugalii w meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej MŚ 2026 zmierzy się z Uzbekistanem. Znane są już składy obu ekip na mecz, który odbędzie się w Houston.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

MŚ 2026. Składy na mecz Portugalia – Uzbekistan

Reprezentacja Portugalii po rozczarowującym remisie z Demokratyczną Republiką Konga będzie szukać rehabilitacji w starciu z Uzbekistanem. Selecao do meczu na NRG Stadium przystąpią w roli zdecydowanego faworyta. Rywale nie zamierzają jednak tanio sprzedać skóry.

Obecnie w tabeli grupy K drużyna prowadzona przez Roberto Martineza zajmuje dopiero trzecie miejsce. Portugalczycy chcą udowodnić, że nadal należą do grona głównych kandydatów do triumfu w turnieju. Z tego powodu zrobią wszystko, aby sięgnąć po komplet punktów.

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Przed spotkaniem wybuchła natomiast narodowa debata dotycząca Cristiano Ronaldo. Część kibiców domagała się, aby doświadczony napastnik rozpoczął kolejny mecz mundialu na ławce rezerwowych. Inni fani byli jednak przeciwnego zdania. Roberto Martinez miał więc przed tym starciem niemały ból głowy.

Reprezentacja Portugalii przystąpi do rywalizacji w optymalnym zestawieniu. Do dyspozycji selekcjonera są między innymi Francisco Conceicao i Rafael Leao. W ekipie z Azji za zdobywanie bramek odpowiadać ma przede wszystkim Eldor Shomurodov. Z kolei z powodu urazu nie zagra Rustam Ashurmatov.

Mistrzostwa Świata. Oficjalne składy na mecz Portugalia – Uzbekistan

Portugalia (4-5-1): Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Vitinha, Joao Neves – Joao Felix, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo

Uzbekistan (4-4-2): Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov – Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov – Fayzullayev, Shomurodov.