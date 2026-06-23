Portugalia – Uzbekistan: typy i kursy. Potentat kontra kopciuszek

Portugalia – Uzbekistan: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Mistrzowie Europy z 2016 roku liczą na pierwszą wygraną na mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek bardzo ciekawej rywalizacji na NRG Stadium już we wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Portugalia Uzbekistan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 09:06

Portugalia – Uzbekistan, typy i przewidywania

W 2. kolejce mistrzostw świata w grupie K dojdzie do starcia Portugalii z Uzbekistanem, które wielu obserwatorów określa mianem pojedynku potentata z kopciuszkiem. Drużyna z Europy po rozczarowującym remisie 1:1 z DR Konga ma na koncie jeden punkt i będzie chciała zrobić ważny krok w kierunku awansu. Jeszcze gorsze nastroje panują w obozie ekipy z Azji, która rozpoczęła mundial od porażki 1:3 z Kolumbią i pozostaje z zerowym dorobkiem. Faworytem są Portugalczycy, którzy liczą na rehabilitację za nieudany pierwszy występ. Początek rywalizacji na NRG Stadium już we wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00.

Moim zdaniem Cristiano Ronaldo zdobędzie bramkę w tym pojedynku. Legendarny napastnik wciąż czeka na pierwsze trafienie na tegorocznych mistrzostwach świata i wiele wskazuje na to, że przełamie się w dzisiejszym meczu. Mój typ: Ronaldo strzeli gola.

Ernest STS 1.55 Ronaldo zdobędzie bramkę Odwiedź STS

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Portugalia – Uzbekistan, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Portugalii przystąpi do spotkania osłabiona brakiem Tomasa Araujo, który zmaga się z kontuzją. Środkowy obrońca Benfiki Lizbona nie będzie więc do dyspozycji Roberto Martineza. Uzbekistan również ma problemy kadrowe. Fabio Cannavaro niestety nie skorzysta z Jaloliddina Masharipova, a pod znakiem zapytania stoją także występy Rustama Ashurmatova i Bekhruza Karimova.

Portugalia – Uzbekistan, ostatnie wyniki

Portugalczycy nie najlepiej rozpoczęli mistrzostwa świata, remisując w pierwszej kolejce fazy grupowej z Demokratyczną Republiką Konga 1:1. Wcześniej podopieczni Roberto Martineza pokonali w meczu towarzyskim Nigerię 2:1. Natomiast Uzbecy zainaugurowali mundial porażką 1:3 z Kolumbią. Również ostatni sparing nie ułożył się po ich myśli, gdyż zespół Fabio Cannavaro przegrał 1:2 z Holandią.

Portugalia – Uzbekistan, historia

Historia bezpośrednich spotkań Portugalii z Uzbekistanem dopiero zacznie się pisać. Dotychczas reprezentacje tych krajów nigdy nie miały bowiem okazji zmierzyć się ze sobą ani w meczu o stawkę, ani w pojedynku towarzyskim. To oznacza, że zbliżająca się potyczka będzie pierwszą konfrontacją pomiędzy Portugalczykami a Uzbekami w dziejach futbolu.

Portugalia – Uzbekistan, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, która planuje zmazać plamę po wpadce w pierwszej serii gier. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Uzbeków to mniej więcej 15.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Portugalia Uzbekistan 1.17 7.75 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 09:06

Portugalia – Uzbekistan, przewidywane składy

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto

Uzbekistan: Yusupov – Khusanov, Abdullaev, Eshmurodov – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev – Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Portugalia – Uzbekistan, transmisja meczu

Pojedynek między Portugalią a Uzbekistanem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Początek starcia na NRG Stadium już we wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00.

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