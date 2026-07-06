Portugalia – Hiszpania: znamy oficjalne składy. Wielki hit mundialu

Portugalia - Hiszpania to hit w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca, o godzinie 21:00. Roberto Martinez i Luis de la Fuente ogłosili wyjściowe jedenastki.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Znamy składy na mecz Portugalia – Hiszpania

Portugalia i Hiszpania zmierzą się w jednym z najbardziej elektryzujących starć 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Rywale z Półwyspu Iberyjskiego zagrają w poniedziałek na stadionie AT&T w Arlington. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Obie reprezentacje dotarły do tego etapu w odmiennych okolicznościach. Podopieczni Roberto Martineza musieli mocno się napracować, by wyeliminować Chorwację, wygrywając (2:1). Z kolei piłkarze La Roja pod wodzą Luisa de la Fuente mieli znacznie spokojniejszą drogę, pewnie pokonując Austrię (3:0) w 1/16 finału.

Selekcjoner Portugalii ma do dyspozycji niemal pełny skład i nie planował większych zmian w wyjściowej jedenastce. Dużo uwagi przyciąga również forma Goncalo Ramosa, który wpisał się na listę strzelców w rywalizacji z Chorwatami. Nowy napastnik Milanu ponownie jednak rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W obozie Hiszpanii również pojawiły się drobne problemy zdrowotne. Lamine Yamal, Pedro Porro, Dani Olmo oraz Aymeric Laporte trenowali ostatnio z mniejszymi obciążeniami. Jednak według sztabu szkoleniowego nie było mowy o poważnych urazach i rozpoczną hitowe spotkania od pierwszej minuty.

Składy na mecz Portugalia – Hiszpania:

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Neves – Neto, Fernandes, Rafael Leao – Cristiano Ronaldo

Hiszpania: Simon – Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Oyarzabal