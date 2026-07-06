PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Manzambi zachwyca świat. Może trafić do Premier League

Głównym celem transferowym Newcastle United został Johan Manzambi. Sandro Tonali lada moment odejdzie do Tottenhamu, a Arsenal wciąż kusi Bruno Guimaraesa. W tej sytuacji Eddie Howe pilnie poszukuje nowego lidera drugiej linii i skierował wzrok na rewelację mundialu.

20-letni pomocnik zachwycił skautów swoimi występami w barwach reprezentacji Szwajcarii na Mistrzostwach Świata. Dziennikarz Florian Plettenberg potwierdził, że angielski klub poznał już szczegółowe wymagania finansowe Freiburga. Negocjacje między zespołami jeszcze nie ruszyły, ponieważ barierą są spore oczekiwania. Niemcy wycenili swoją perełkę na 60 milionów euro.

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Wysoka cena odzwierciedla jednak olbrzymi potencjał młodego Szwajcara oraz rosnące zainteresowanie na rynku transferowym. Władze Freiburga mają pełną kontrolę nad sytuacją, ponieważ kontrakt pomocnika obowiązuje do 2030 roku i nie zawiera żadnej klauzuli odstępnego.

Dla drużyny z St James’ Park ten transfer byłby inwestycją na wiele lat. Manzambi imponuje warunkami fizycznymi, świetną techniką i dużą wszechstronnością na boisku. W związku z tym może zabezpieczyć kilka pozycji w środku pola. Anglicy muszą jednak działać szybko. Każdy kolejny udany występ Szwajcarii na turnieju ściąga na 20-latka uwagę kolejnych gigantów.

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