Raków Częstochowa dopina kolejny transfer. Padła dokładna kwota

Raków Częstochowa jest blisko zakontraktowania Adina Molnara z MTK Budapeszt - ujawnia Weszlo.com. Medaliki zapłacą za węgierskiego skrzydłowego około 750 tysięcy euro.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Adin Molnar coraz bliżej Rakowa

Raków Częstochowa przygotowuje się do rywalizacji w eliminacjach Ligi Konferencji, a także do startu PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej kolejce ligowej Medaliki zmierzą się z Wisłą Płock. Spotkanie zaplanowano na 26 lipca o godzinie 14:45.

Do drużyny Dawida Kroczka dołączyli już m.in. bramkarz Tarik Karić z FK Velez Mostar, pomocnik Oliwier Kwiatkowski z Polonii Bytom oraz obrońca Jakub Jendryka z Ruchu Chorzów. Włodarze częstochowskiego klubu pracują nad kolejnymi wzmocnieniami.

Jak informuje Szymon Janczyk z Weszlo.com, blisko przenosin do Rakowa jest Adin Molnar, który przez ponad trzy lata reprezentował barwy MTK Budapeszt. 22-letni skrzydłowy był również obserwowany przez Slavię Praga oraz SC Heerenveen.

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W minionym sezonie ligi węgierskiej Molnar rozegrał 32 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. Jego statystyki sprawiły, że wzbudził zainteresowanie kilku klubów, jednak to Raków ma być najbliżej finalizacji transferu. Według doniesień Częstochowianie zapłacą za skrzydłowego około 750 tysięcy euro.

Molnar regularnie występował także w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W kadrze do lat 21 rozegrał dziewięć spotkań. Janczyk podaje również, że Medaliki planują jeszcze dalsze ruchy transferowe. Klub ma szukać środkowego obrońcy oraz ofensywnego pomocnika.

Raków już wkrótce rozpocznie rywalizację w Europie. Już 23 lipca zmierzy się z maltańską Vallettą FC w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.