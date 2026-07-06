USA - Belgia to spotkanie w 1/8finału Mistrzostw Świata 2026. Ten mecz odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 02:00 czasu polskiego. Oto przewidywane składy na mecz USA - Belgia.

AP Images/ Alamy Na zdjęciu: Antonee Robinson i Folarin Balogun

Przewidywane składy na mecz USA – Belgia

O godzinie 02:00 w nocy z poniedziałku na wtorek rozpocznie się kolejne spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Mecz USA – Belgia odbędzie się na Na Lumen Field. Nie sposób wskazać wyraźnego faworyta tych zmagań. Jednak Amerykanie jako współgospodarze mają przewagę własnego boiska.

Stany Zjednoczone w poprzedniej rundzie pokonały 2:0 Bośnię i Hercegowinę. Natomiast Belgia, dopiero po dogrywce, pokonała 3:2 Senegal. Ekipa Mauricio Pochettino triumfowała po golach Folarina Baloguna, który w kolejnym meczu zagra tylko dzięki decyzji FIFA, i Malika Tillmana, natomiast Czerwone Diabły zwyciężył dzięki bramce Romelu Lukaku i dublecie Youriego Tielemansa.

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Przewidywane składy na mecz USA – Belgia:

USA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi

Belgia: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku