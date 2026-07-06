UEFA uderza w FIFA. Zawrzało po decyzji ws. Baloguna

Kontrowersje wokół Folarina Baloguna przybierają na sile. Po protestach Belgijskiego Związku Piłki Nożnej oficjalne stanowisko opublikowała także UEFA, która ostro skrytykowała decyzję FIFA o zawieszeniu kary dla napastnika reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

UEFA nie kryje oburzenia

Folarin Balogun został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, jednak FIFA zdecydowała o zawieszeniu wykonania automatycznej kary jednego spotkania. Dzięki temu napastnik będzie mógł zagrać przeciwko Belgii w 1/8 finału mistrzostw świata. Decyzja wywołała falę krytyki w europejskim środowisku piłkarskim.

UEFA opublikowała oficjalny komunikat, w którym jednoznacznie oceniła działania światowej federacji. – Wczorajsza decyzja o zawieszeniu wykonania automatycznej kary jednego meczu po czerwonej kartce przekroczyła granicę, której nie powinno się przekraczać. Piłka nożna opiera się na zasadach gwarantujących uczciwą i przejrzystą rywalizację. W tym przypadku przepisy są jednoznaczne. Automatyczne zawieszenie po czerwonej kartce nie jest uznaniową decyzją i nie może podlegać wyjątkom, zwłaszcza w trakcie trwania turnieju – podkreślono.

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Europejska federacja zwróciła również uwagę na możliwe konsekwencje tej decyzji. – Kiedy strażnicy przepisów przestają gwarantować ich pewność, zagrożona zostaje integralność gry, a wiarygodność całych rozgrywek zostaje podważona. Taka decyzja tworzy niebezpieczny precedens, który może mieć wpływ nie tylko na obecny turniej, ale również na przyszłość światowego futbolu. Z niedowierzaniem przyjęliśmy decyzję tak bezprecedensową, niezrozumiałą i niemożliwą do uzasadnienia – dodano.

FIFA zastosowała wobec Baloguna artykuł 27 Kodeksu Dyscyplinarnego, który pozwala wyjątkowo zawiesić wykonanie kary. Podobne rozwiązanie wykorzystano wcześniej w przypadku Cristiano Ronaldo po czerwonej kartce w eliminacjach mistrzostw świata. Tym razem decyzja wywołała jednak ogromne kontrowersje i doprowadziła do otwartego konfliktu pomiędzy FIFA a UEFA tuż przed meczem Stanów Zjednoczonych z Belgią.