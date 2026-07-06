Mecz pod znakiem wielkiej kontrowersji. Belgia zatrzyma USA?

Kolejnym spotkaniem 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 będzie pojedynek USA - Belgia. Obie ekipy marzą o znalezieniu się w najlepszej ósemce turnieju i mają na to podobne szanse. Nie sposób wskazać faworyta tego starcia.

The Canadian Press/ Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

USA – Belgia: współgospodarz gra z uznaną europejską marką

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie D. Amerykanie rozpoczęli turniej od zwycięstwa nad Turcją, następnie zremisowali z Paragwajem, a na zakończenie fazy grupowej pokonali Australię, zapewniając sobie bezpośredni awans do fazy pucharowej.

W 1/16 finału zespół Mauricio Pochettino zmierzył się z Bośnią i Hercegowiną. Gospodarze turnieju od początku kontrolowali przebieg spotkania i wygrali 2:0, nie pozostawiając rywalom większych szans na sprawienie niespodzianki. Dzięki temu USA po raz kolejny zameldowały się w gronie szesnastu najlepszych drużyn świata.

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Belgowie również zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie G, choć droga do awansu nie była łatwa. Na inaugurację zremisowali z Egiptem 0:0, następnie podzielili się punktami z Iranem (2:2), przez co przed ostatnią kolejką zajmowali dopiero trzecie miejsce w tabeli. Decydujące okazało się efektowne zwycięstwo 5:1 nad Nową Zelandią, które pozwoliło Czerwonym Diabłom awansować na pierwszą lokatę dzięki lepszemu bilansowi bramek.

W 1/16 finału na ich drodze stanął Senegal. Spotkanie dostarczyło wielu emocji, ale ostatecznie podopieczni Rudiego Garcii zwyciężyli 3:2, chociaż uczynili to dopiero po dogrywce.

Pulisic i Balogun versus De Bruyne i Trossard

Po stronie Stanów Zjednoczonych największą gwiazdą pozostaje Christian Pulisic, kapitan i lider ofensywy, który od lat jest twarzą amerykańskiej piłki. Bardzo ważną rolę odgrywa również Folarin Balogun, jeden z najlepszych strzelców drużyny podczas mundialu, który w tym meczu zagra dzięki decyzji FIFA, a także Weston McKennie, odpowiadający za równowagę w środku pola.

Belgia z kolei opiera swoją grę na doświadczeniu i indywidualnych umiejętnościach czołowych piłkarzy występujących w europejskich klubach. Największą gwiazdą Czerwonych Diabłów pozostaje Kevin De Bruyne. Ogromne zagrożenie na skrzydle stwarzają Jérémy Doku oraz Leandro Trossard. Nie należy zapominać także o takich zawodnikach, jak Romelu Lukaku, Youri Tielemans i Thibaut Courtois.

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Przewidywane składy na mecz USA – Belgia

USA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi

Belgia: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Kiedy odbędzie się spotkanie USA – Belgia?

Rywalizacja USA – Belgia w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek, 7 lipca, o godzinie 2:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzą kanały TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę poniedziałkowego pojedynku w ćwierćfinale mundialu czeka lepszy z pary Portugalia – Hiszpania.