Jagiellonia Białystok straciła wielki talent. Polak trafił do Ligue 1

Jagiellonia Białystok po zakończeniu sezonu rozstała się z Miłoszem Piekutowskim. RC Strasbourg ogłosił pozyskanie 20-letniego bramkarza, który podpisał kontrakt do 2031 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Miłosz Piekutowski dołączył do RC Strasbourg!

Jagiellonia Białystok nie przedłużyła kontraktu z Miłoszem Piekutowskim po zakończymy sezonie. 20-letni golkiper w minionej kampanii wystąpił w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach w barwach Dumy Podlasia.

Wychowanek Jagiellonii w sezonie 2024/2025 przebywał również na wypożyczeniu w Stali Stalowa Wola, gdzie regularnie zbierał minuty na zapleczu Ekstraklasy. Już od dłuższego czasu było jasne, że przyszłość zawodnika może leżeć poza Białymstokiem, a jednym z najbardziej prawdopodobnych kierunków był wyjazd za granicę.

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Teraz transfer został oficjalnie potwierdzony. RC Strasbourg ogłosił pozyskanie Piekutowskiego, który podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Co ciekawe, golkiper miał już okazję zaprezentować się na Stade de la Meinau, gdzie w październiku 2025 roku wystąpił w meczu przeciwko Strasbourgowi w Lidze Konferencji, zakończonym remisem (1:1).

𝐌𝐢ł𝐨𝐬𝐳 𝐏𝐢𝐞𝐤𝐮𝐭𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙🤍



Le gardien polonais, en provenance du Jagiellonia Białystok, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031.



Le communiqué 👉 https://t.co/Vq5yfwcDkG



▸ #MercatoRCSA pic.twitter.com/ThqyR6rd0i — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 6, 2026

Strasbourg dotarł m.in. do półfinału europejskich pucharów i musiał uznać wyższość hiszpańskiego Rayo Vallecano. W trakcie sezonu szkoleniowcami zespołu byli Liam Rosenior, a następnie Gary O’Neil, który niedawno objął Ipswich Town.

Poprzednie rozgrywki Strasbourg zakończył na ósmym miejscu w tabeli Ligue 1. Obecnie z francuskim klubem związany jest były gracz Legii Warszawa – Maxi Oyedele. Barwy Strasbourga reprezentowali także m.in. Karol Fila oraz Tomasz Frankowski.