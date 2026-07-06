Chelsea chce niemieckiego zawodnika. W grze nawet 50 mln euro

Chelsea rozgląda się na rynku za środkowym obrońcą. Jak informuje serwis "TEAMtalk", londyńczycy rozpoczęli działania w sprawie 19-letniego Karima Coulibaly’ego z Werderu Brema.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Karim Coulibaly na liście życzeń Chelsea

Chelsea sprowadził już tego lata m.in. Marco Palestrę z Atalanty Bergamo za 57 milionów euro oraz Geovany’ego Quendę ze Sportingu Lizbona za 50 milionów euro. Nowy projekt budowany przez Xabiego Alonso nabiera tempa, a klub nie zamierza zwalniać.

Szkoleniowiec The Blues planuje kolejne wzmocnienia, w tym sprowadzenie środkowego obrońcy. Mimo braku awansu do europejskich pucharów Chelsea musi przekonywać zawodników wizją projektu na Stamford Bridge.

Jak informuje „TEAMtalk”, londyński gigant dołączył do rywalizacji o jednego z najbardziej utalentowanych młodych defensorów w Europie. Na celowniku Chelsea znalazł się Karim Coulibaly z Werderu Brema.

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19-letni niemiecki stoper w minionym sezonie zaprezentował się z bardzo dobrej strony w 1. Bundeslidze, imponując spokojem w rozegraniu, siłą w grze powietrznej oraz dojrzałością w działaniach defensywnych. Jego rozwój sprawił, że trafił na radar kilku europejskich gigantów, a jego wartość rynkowa szacowana jest obecnie na 40–50 milionów euro.

W rywalizacji o utalentowanego obrońcę uczestniczą również Manchester United oraz Paris Saint-Germain. Dyrektor sportowy Werderu potwierdził rosnące zainteresowanie wokół młodego stopera. Niemiecki klub liczy na zatrzymanie Coulibaly’ego przynajmniej na kolejny sezon.

Kontrakt 19-latka obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jednocześnie jego statystyki – 27 występów w pierwszym zespole i jedna bramka, zdobyta przeciwko Bayerowi Leverkusen – potwierdzają, że jest to zawodnik już gotowy na poważne wyzwania.