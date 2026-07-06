W poniedziałkowy wieczór kibice będą świadkami jednego z najciekawszych spotkań 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Na AT&T Stadium w Arlington dojdzie do meczu Portugalia - Hiszpania.

Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal

Portugalia – Hiszpania: starcie iberyjskich gigantów

W kolejnym pojedynku fazy 1/8 finału MŚ 2026 Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Minimalnym faworytem tej rywalizacji wydaje się zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente. Ekipa Roberto Martineza oczywiście nie pozostaje bez szans, jednak do tej pory nie mimponowała na mundialu.

Reprezentacja Portugalii zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie K. Podopieczni Roberto Martineza rozpoczęli mundial od zwycięstwa 2:1 nad Nigerią, następnie bezbramkowo zremisowali z DR Konga, a na zakończenie rozbili Uzbekistan aż 5:0. W 1/16 finału czekało ich jednak znacznie trudniejsze zadanie.

Starcie z Chorwacją długo nie układało się po myśli Portugalczyków. Rywale objęli prowadzenie, ale po zmianie stron Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo 2:1 zapewnił Goncalo Ramos

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Hiszpanie również wygrali swoją grupę, choć początek turnieju nie był całkowicie przekonujący. Zremisowali bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka, następnie pokonali Arabię Saudyjską 4:0, a fazę grupową zakończyli zwycięstwem 1:0 nad Urugwajem.

Natomiast w 1/16 finału La Roja nie pozostawiła Austrii żadnych złudzeń, wygrywając 3:0 po dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala i golu Pedro Porro.

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Ronaldo kontra Yamal

Po stronie Portugalii oczy kibiców tradycyjnie zwrócone będą na Cristiano Ronaldo. Mimo 41 lat legendarny napastnik nadal pozostaje liderem reprezentacji i udowodnił to w meczu z Chorwacją, zdobywając bramkę na wagę wyrównania. Ogromną rolę odgrywają również Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao oraz Nuno Mendes.

Hiszpania dysponuje natomiast jedną z najbardziej utalentowanych kadr na świecie. Liderem ofensywy jest fenomenalny Lamine Yamal, którego wspierają Mikel Oyarzabal oraz Dani Olmo. W środku pola nieocenieni są Rodri i Pedri, gwarantujący kontrolę nad przebiegiem spotkania.

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Hiszpania:

Portugalia: Diogo Costa – Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo – Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves – Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto

Hiszpania: Unai Simon – Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro – Rodri, Dani Olmo, Pedri – Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

Kiedy odbędzie się spotkanie Portugalia – Hiszpania?

Rywalizacja Portugalia – Hiszpania w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego hitowego pojedynku przeprowadzą kanały TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę poniedziałkowego starcia w ćwierćfinale mundialu czeka lepszy z pary USA – Belgia.