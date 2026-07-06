Absolutny hit MŚ 2026. Przewidywane składy na mecz Portugalia – Hiszpania

10:23, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Portugalia - Hiszpania to spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek (6 lipca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Oto przewidywane składy na mecz Portugalia - Hiszpania.

Portugalia - Hiszpania
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dpa/ Alamy Na zdjęciu: Portugalia - Hiszpania

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Hiszpania

O godzinie 21:00 rozpocznie się kolejny pojedynek w w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Mecz PortugaliaHiszpania odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington. Faworytami tej rywalizacji, choć nie aż tak wyraźnymi, są podopieczni Luisa de la Fuente.

Hiszpania w poprzedniej rundzie rozbiła 3:0 Austrię, natomiast Portugalia, nie bez problemów, pokonała 2:1 Chorwację. La Furia Roja triumfowała po dublecie Mikela Oyarzabala i golu Pedro Porro, natomiast Os Navegadores zwyciężyli dzięki trafieniom Cristiano Ronaldo i Goncalo Ramosa.

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Przewidywane składy na mecz Portugalia – Hiszpania:

Portugalia: Diogo Costa – Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo – Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves – Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto

Hiszpania: Unai Simon – Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro – Rodri, Dani Olmo, Pedri – Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

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