Liverpool dołączył do Man United w walce o gwiazdę. Zachwycił na MŚ

Liverpool szuka nowego skrzydłowego. Według CaughtOffside The Reds włączyli się do walki o rozchwytanego reprezentanta Holandii.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Spadek nic nie zmienia. West Ham chce fortuny za gwiazdę MŚ

Crysencio Summerville zachwycił skautów świetnym sezonem oraz znakomitą postawą na Mistrzostwach Świata 2026. West Ham United spadł do Championship, lecz nie zamierza oddawać swojej gwiazdy za bezcen. Władze londyńskiego klubu wyceniają 24-latka na 50 milionów funtów. Ta kwota ma odstraszyć potencjalnych kupców i zmusić ich do gigantycznego wydatku.

Oprócz Liverpoolu sytuację Holendra, który zdobył na mundialu dwie bramki i dwie asysty monitoruje kilka potęg. Ostatnio do walki włączyło się Fulham, które dołączyło do Chelsea oraz Manchesteru United

Ekipa z Old Trafford wykazuje duże zainteresowanie tym transferem. Szefowie The Reds liczą jednak, że ich konkurenci skupią się teraz na innych pozycjach, co da im czas na sfinalizowanie transakcji.

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To niezwykle szybki zawodnik, który uwielbia schodzić z lewego skrzydła i atakować bramkę rywala. Zna realia angielskiego futbolu, więc nie potrzebowałby dużo czasu na aklimatyzację.

Na Anfield nikt nie zamierza jednak przepłacać, a pełna kwota 50 milionów funtów jest uważana za zbyt wygórowaną. Spadek West Hamu może zmusić londyńczyków do ustępstw i przyjęcia propozycji na poziomie 35-40 milionów funtów.

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