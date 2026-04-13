Polska zagra kolejne baraże o awans na Mistrzostwa Świata?! PZPN zareagował

18:56, 13. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Fakt

Reprezentacja Polski z jeszcze jedną szansą wyjazdu na Mistrzostwa Świata? Takie doniesienia można było przeczytać na łamach serwisu The Athletic. Z kolei PZPN w odpowiedzi na pytanie portalu Fakt zasugerował, że to tylko plotki i nie wierzą w taki scenariusz.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

PZPN nie wierzy w plotki o dodatkowych barażach na mundial

Nadchodzące lato będzie słodko-gorzkie dla kibiców reprezentacji Polski. Z jednej strony będą mogli oglądać w akcji najlepsze drużyny narodowe na świecie, walczące o tytuł mistrza świata. Z drugiej strony wśród 48 zespołów zabraknie Biało-Czerwonych. W marcu podopieczni Jana Urbana przegrali finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata ze Szwecją (2:3).

W zagranicznych mediach pojawiły się plotki, że FIFA rozważa dodatkowe baraże o jeden bilet na mundial. Ma to związek z niepewną przyszłości reprezentacji Iranu, która może wycofać się z turnieju ze względów politycznych. W takim przypadku miałyby zostać zorganizowane baraże europejsko-azjatyckie po dwie drużyny z każdej federacji. Jedną z drużyn, która miałaby wziąć w nich udział jest Polska. Taki scenariusz pozostaje mało prawdopodobny, ale szokujące wieści wywołały duże poruszenie.

Serwis Fakt poprosił o komentarz PZPN, który jasno powiedział, że nie wierzy w taki rozwój wydarzeń. „Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje” – przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wystartują 11 czerwca i potrwają aż do 19 lipca. Finał odbędzie się na MetLife Stadium w New Jersey. Tytułu będzie bronić reprezentacja Argentyny, która cztery lata temu pokonała Francję.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości