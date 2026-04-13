Polska zagra kolejne baraże o awans na Mistrzostwa Świata?! PZPN zareagował

Reprezentacja Polski z jeszcze jedną szansą wyjazdu na Mistrzostwa Świata? Takie doniesienia można było przeczytać na łamach serwisu The Athletic. Z kolei PZPN w odpowiedzi na pytanie portalu Fakt zasugerował, że to tylko plotki i nie wierzą w taki scenariusz.

PZPN nie wierzy w plotki o dodatkowych barażach na mundial

Nadchodzące lato będzie słodko-gorzkie dla kibiców reprezentacji Polski. Z jednej strony będą mogli oglądać w akcji najlepsze drużyny narodowe na świecie, walczące o tytuł mistrza świata. Z drugiej strony wśród 48 zespołów zabraknie Biało-Czerwonych. W marcu podopieczni Jana Urbana przegrali finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata ze Szwecją (2:3).

W zagranicznych mediach pojawiły się plotki, że FIFA rozważa dodatkowe baraże o jeden bilet na mundial. Ma to związek z niepewną przyszłości reprezentacji Iranu, która może wycofać się z turnieju ze względów politycznych. W takim przypadku miałyby zostać zorganizowane baraże europejsko-azjatyckie po dwie drużyny z każdej federacji. Jedną z drużyn, która miałaby wziąć w nich udział jest Polska. Taki scenariusz pozostaje mało prawdopodobny, ale szokujące wieści wywołały duże poruszenie.

Serwis Fakt poprosił o komentarz PZPN, który jasno powiedział, że nie wierzy w taki rozwój wydarzeń. „Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje” – przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wystartują 11 czerwca i potrwają aż do 19 lipca. Finał odbędzie się na MetLife Stadium w New Jersey. Tytułu będzie bronić reprezentacja Argentyny, która cztery lata temu pokonała Francję.