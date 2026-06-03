„Lewandowski w Fenerbahce? Klub średniej klasy”. Były kadrowicz wskazał inny kierunek

Robert Lewandowski, jeśli wierzyć w doniesienia tureckich mediów, jest blisko Fenerbahce. Na kanale Meczyki.pl inny kierunek napastnikowi wskazał Roman Kosecki. Zachęcał go do Galatasaray Stambuł.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kosecki proponuje Lewandowskiemu Galatasaray Stambuł

Robert Lewandowski i jego przyszłość to temat numer jeden w polskich mediach. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, a ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Jakiś czas temu faworytem wydawał się kierunek włoski, gdzie interesowały się nim Juventus i Milan. Potem na prowadzenie wyszła oferta Chicago Fire z MLS, a także możliwość przeprowadzki do Saudi Pro League w Arabii Saudyjskiej.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Lewandowski jest najbliżej tureckiego giganta. Kilka dni temu pojawiła się zaskakująca informacja, że 37-latek dostał ofertę kontraktu od jednego z kandydatów na prezydenta Fenerbahce. Mowa o 20 milionach euro rocznie. Umowa miałaby obowiązywać przez następne dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Wszystko zależy jednak od wyniku wyborów, które odbędą się w klubie w najbliższych dniach. Jeśli wygra Hakan Safi, można spodziewać się większych konkretów.

Roman Kosecki na kanale Meczyki.pl nie był zachwycony doniesieniami, że napastnik może trafić do Fenerbahce. Zdaniem byłego reprezentanta Polski zdecydowanie lepszym kierunkiem byłoby Galatasaray, czyli odwieczny rywal Żółto-Niebieskich.

– Lewandowski do Fenerbahce? Klub średniej klasy, gdzie im do Galatasaray. Robert nie idź tą drogą, jak coś to do Galaty – mówił Roman Kosecki na kanale Meczyki.pl.

Co ciekawe, Kosecki w trakcie piłkarskiej kariery był związany z Galatasaray. Barw klubu ze Stambułu bronił w latach 1990-1992.