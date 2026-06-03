Przesądzone. Piłkarz Motoru trafi do Radomiaka

16:38, 3. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Szymon Janczyk / Weszło

Radomiak Radom wkrótce ogłosi głośny transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Do zespołu Bruno Baltazara trafi Kacper Karasek z Motoru Lublin - informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

Piłkarze Motoru Lublin
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PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Radomiak Radom pozyska Kacpra Karaska z Motoru Lublin

Radomiak Radom ma za sobą burzliwy sezon. Teraz władze klubu przygotowują się do letniego okienka transferowego, aby odpowiednio wzmocnić skład. Tymczasem Szymon Janczyk z „Weszło” ogłosił, że zespół Bruno Baltazara wkrótce pozyska nowego zawodnika. Do drużyny trafi Kacper Karasek, który dotychczas był związany z Motorem Lublin.

Młody pomocnik należy do grona utalentowanych zawodników. Poprzedni sezon jednak nie był udany w jego wykonaniu. 24-latek kompletnie nie odnalazł się w Motorze Lublin i tak naprawdę Mateusz Stolarski sporadycznie na niego stawiał. Piłkarz miał w zasadzie jeden godny pochwały moment, kiedy strzelił gola w doliczonym czasie gry na wagę remisu z Cracovią.

Dla Kacpra Karaska przeprowadzka do Radomiaka Radom będzie dobrą okazją, aby odbudować formę. Warto zaznaczyć, że jego transfer będzie bezgotówkowy. Kontrakt 24-latka z lubelskim zespołem nie został przedłużony, a wygasa 30 czerwca. Zieloni zatem skorzystali z ogromnej promocji.

W poprzednim sezonie Kacper Karasek rozegrał 15 spotkań pod okiem Mateusza Stolarskiego. Pomocnik Motoru Lublin strzelił tylko jednego gola. Udało mu się tego dokonać we wspomnianym meczu ligowym przeciwko Cracovii.

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