PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Radomiak Radom pozyska Kacpra Karaska z Motoru Lublin

Radomiak Radom ma za sobą burzliwy sezon. Teraz władze klubu przygotowują się do letniego okienka transferowego, aby odpowiednio wzmocnić skład. Tymczasem Szymon Janczyk z „Weszło” ogłosił, że zespół Bruno Baltazara wkrótce pozyska nowego zawodnika. Do drużyny trafi Kacper Karasek, który dotychczas był związany z Motorem Lublin.

Młody pomocnik należy do grona utalentowanych zawodników. Poprzedni sezon jednak nie był udany w jego wykonaniu. 24-latek kompletnie nie odnalazł się w Motorze Lublin i tak naprawdę Mateusz Stolarski sporadycznie na niego stawiał. Piłkarz miał w zasadzie jeden godny pochwały moment, kiedy strzelił gola w doliczonym czasie gry na wagę remisu z Cracovią.

Dla Kacpra Karaska przeprowadzka do Radomiaka Radom będzie dobrą okazją, aby odbudować formę. Warto zaznaczyć, że jego transfer będzie bezgotówkowy. Kontrakt 24-latka z lubelskim zespołem nie został przedłużony, a wygasa 30 czerwca. Zieloni zatem skorzystali z ogromnej promocji.

W poprzednim sezonie Kacper Karasek rozegrał 15 spotkań pod okiem Mateusza Stolarskiego. Pomocnik Motoru Lublin strzelił tylko jednego gola. Udało mu się tego dokonać we wspomnianym meczu ligowym przeciwko Cracovii.