Polska w finale baraży o MŚ 2026. Kiedy mecz ze Szwecją?

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędzie się mecz w Sztokholmie.

Reprezentacja Polski wygrała z Albanią (2:1) w półfinale baraży o tegoroczny mundial. Spotkanie rozgrywane na PGE Narodowym w Warszawie nie ułożyło się po myśli Biało-Czerwonych. Do przerwy drużyna Jana Urbana przegrywała po bramce Arbera Hoxhy w 42. minucie, a koszmarny błąd popełnił Jan Bednarek w defensywie.

Na początku drugiej połowy na murawie pojawił się Oskar Pietuszewski, który tym samym zadebiutował w kadrze narodowej. W 63. minucie do wyrównania doprowadził Robert Lewandowski, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego. Dziesięć minut później zwycięską bramkę dla Polski zdobył Piotr Zieliński, zapewniając Biało-Czerwonym awans do finału baraży.

W finale reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją, która w drugim półfinale pokonała Ukrainę (3:1) w Walencji. Hat-tricka w tym spotkaniu ustrzelił Viktor Gyokeres. Napastnik Arsenalu był nie do zatrzymania dla Ukraińców.

Finał baraży z udziałem Polski i Szwecji odbędzie się we wtorek, 31 marca, o godzinie 20:45 w Sztokholmie. Zwycięzca tego spotkania zapewni sobie awans na mistrzostwa świata 2026, gdzie w grupie F jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.