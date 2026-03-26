Polska przegrywa z Albanią. Koszmarny błąd Bednarka [WIDEO]

Reprezentacja Polski przegrywa do przerwy z Albanią (0:1) w meczu o mundial. Bramkę dla rywali zdobył Arber Hoxha w 42. minucie po błędzie Jana Bednarka.

Katastrofa tuż przed przerwą. Albańczycy wykorzystali błąd Jana Bednarka

Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o awans na mistrzostwa świata 2026. W czwartek Biało-Czerwoni zmierzyli się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży. Selekcjoner Jan Urban zaskoczył kibiców, wystawiając od pierwszej minuty Filipa Rózgę, podczas gdy wielu fanów oczekiwało debiutu Oskara Pietuszewskiego, który zachwyca formą w barwach FC Porto.

Przed meczem pojawiły się też problemy organizacyjne. Na stadion zaproszono orkiestrę, która miała uświetnić ceremonię przedmeczową, jednak zawiodło nagłośnienie. Zamiast hymnów, kibice usłyszeli głównie gwizdy. Przez większą część hymnu Albanii nie było słychać właściwej melodii, a początek Mazurka Dąbrowskiego również został zagłuszony.

Polacy rozpoczęli spotkanie z dużym animuszem i mieli niezły kwadrans, stwarzając kilka groźnych sytuacji pod bramką rywali. Niestety, w 42. minucie doszło do kosztownego błędu. Jan Bednarek nie zatrzymał podania. Arber Hoxha minął Kamila Grabarę i pewnie wpakował piłkę do pustej bramki, dając Albanii prowadzenie tuż przed przerwą.





Mimo niekorzystnego wyniku, Polacy mają jeszcze całe drugie 45 minut, by odwrócić losy spotkania i zrobić krok bliżej awansu na mundial w 2026 roku.