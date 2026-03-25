Sylvinho nie ma wątpliwości. Tak ocenił gwiazdy reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zmierzy się w czwartkowy wieczór z Albanią. Selekcjoner rywali Biało-czerwonych w trakcie konferencji prasowej wypowiedział się na temat polskich graczy.

Reprezentacja Polski na PGE Narodowym w Warszawie zmierzy się z Albanią w pierwszym meczu barażowym o awans do mistrzostw świata. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Tymczasem na temat konkretnych zawodników w szeregach Biało-zzerwonych wypowiedział się selekcjoner najbliższego rywala polskiej ekipy, odnosząc się przede wszystkim do kapitana reprezentacji.

– Robert Lewandowski? On wciąż jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Nadal oglądam dużo meczów Barcelony i uwielbiam sposób, w jaki grają. Oczywiście lubię też sam klub. Robert jest natomiast niesamowity, szczególnie w polu karnym. Naprawdę wyjątkowy. To świetny piłkarz, jeden z najlepszych – mówił Sylvinho w trakcie konferencji prasowej.

– Mogę również wymienić Kamińskiego, Zielińskiego, Zalewskiego. Mówimy o wielu świetnych piłkarzach. Oczywiście musimy poświęcić im dużo uwagi, bo są jednymi z najlepszych – zaznaczył trener.

– Trzeba uważać na tych zawodników, ale nie tylko na nich – na cały polski zespół. Reprezentacja Polski posiada piłkarzy na wysokim poziomie fizycznym i technicznym, więc trzeba być gotowym na taki mecz – podsumował Sylvinho.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września 2023 roku. Wówczas górą była Albania (2:0). Ogólnie w dziewięciu ostatnich starciach między zespołami osiem razy lepsi byli Biało-czerwoni.