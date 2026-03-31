Pietuszewski zagra z innym numerem przeciwko Szwecji. Oto powód

Oskar Pietuszewski zadebiutował w barwach reprezentacji Polski w meczu z Albanii. Na jego koszulce był numer 21. Przeciwko Szwecji w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata zagra z numerem 15.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zmienił numer na koszulce. Wszystko przez Zalewskiego

Oskar Pietuszewski nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Albanią, ale szybko wszedł z ławki rezerwowych. Nastolatek pojawił się na boisku już w 46. minucie, czyli od razu po przerwie. Dla 17-latka był to pierwszy występ z orzełkiem na piersi w dorosłej kadrze. Za swój występ zebrał bardzo dobre recenzje nie tylko od ekspertów, ale również kolegów oraz byłych selekcjonerów.

W półfinale mogliśmy oglądać Pietuszewskiego z numerem 21 na plecach. Na co dzień w kadrze gra z nim Nicola Zalewski. Natomiast zawodnik Atalanty ze względu na zawieszenie za żółte kartki był poza kadrą meczową reprezentacji Polski.

Zalewski wróci na finał ze Szwecją. Co za tym idzie, odzyska koszulkę z numerem 21. To spowodowało, że Pietuszewski musiał zmienić numer na koszulce. W starciu, które zdecyduje o wyjeździe na mundial, zagra w koszulce z numerem 15. Wcześniej zakładał go Arkadiusz Pyrka, którego decyzją selekcjonera Jana Urbana zabrakło w kadrze na finał baraży.

Oprócz Pyrki na trybunach usiądzie również Bartosz Mrozek. Bramkarz Lecha Poznań mecz z Albanią również oglądał z wysokości trybun. Początek meczu Szwecja – Polska na Strawberry Arena w Solnie we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45.