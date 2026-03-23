Oskar Pietuszewski otrzymał pierwsze w karierze powołanie do reprezentacji Polski. Na kanale Foot Truck skomentował szansę na debiut. Wskazał także idola z Mistrzostw Europy 2016.

Pietuszewski podziwiał Pazdana w trakcie Euro 2016

Oskar Pietuszewski zrobił kolejny krok w karierze. Za kilka dni będzie miał szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji Polski. Jan Urban po wielu miesiącach nawoływań ze strony kibiców oraz ekspertów, w końcu powołał nastolatka na zgrupowanie kadry. Skrzydłowy FC Porto w rozmowie na kanale Foot Truck ujawnił, jakie towarzyszą mu uczucia przed udziałem w zgrupowaniu reprezentacji.

– Kilka lat temu nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć. Teraz stało się to faktem. Mam nadzieję, że będzie debiut i spełnię młodzieńcze marzenia – podsumował Oskar Pietuszewski na kanale Foot Truck.

Nie zabrakło także wątku o Mistrzostwach Europy 2016. Biało-Czerwoni dotarli wtedy do ćwierćfinału. Dla Pietuszewskiego był to pierwszy turniej, który zapamiętał z dzieciństwa. 17-latek ujawnił, że jednym z jego bohaterów był wtedy Michał Pazdan.

– Wiadomo, że Robert Lewandowski, ale wrażenie zrobił na mnie również Michał Pazdan. Śmiali się wtedy, że schował Cristiano Ronaldo do kieszeni. To na pewno była pamiętna rzecz. Był niesamowitą osobowością w naszej reprezentacji – dodał Pietuszewski.

Pietuszewski co tydzień udowadnia, że jest w świetnej formie. W miniony weekend dołożył do swojego dorobku kolejną asystę w meczu Porto – Braga. Łącznie ma na swoim koncie 3 gole i 3 asysty w 9 meczach w lidze.