Pietuszewski wskazał bohatera z Euro 2016. Tak skomentował powołanie do kadry

15:11, 23. marca 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Foot Truck

Oskar Pietuszewski otrzymał pierwsze w karierze powołanie do reprezentacji Polski. Na kanale Foot Truck skomentował szansę na debiut. Wskazał także idola z Mistrzostw Europy 2016.

Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski podziwiał Pazdana w trakcie Euro 2016

Oskar Pietuszewski zrobił kolejny krok w karierze. Za kilka dni będzie miał szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji Polski. Jan Urban po wielu miesiącach nawoływań ze strony kibiców oraz ekspertów, w końcu powołał nastolatka na zgrupowanie kadry. Skrzydłowy FC Porto w rozmowie na kanale Foot Truck ujawnił, jakie towarzyszą mu uczucia przed udziałem w zgrupowaniu reprezentacji.

Kilka lat temu nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć. Teraz stało się to faktem. Mam nadzieję, że będzie debiut i spełnię młodzieńcze marzenia – podsumował Oskar Pietuszewski na kanale Foot Truck.

Nie zabrakło także wątku o Mistrzostwach Europy 2016. Biało-Czerwoni dotarli wtedy do ćwierćfinału. Dla Pietuszewskiego był to pierwszy turniej, który zapamiętał z dzieciństwa. 17-latek ujawnił, że jednym z jego bohaterów był wtedy Michał Pazdan.

Wiadomo, że Robert Lewandowski, ale wrażenie zrobił na mnie również Michał Pazdan. Śmiali się wtedy, że schował Cristiano Ronaldo do kieszeni. To na pewno była pamiętna rzecz. Był niesamowitą osobowością w naszej reprezentacji – dodał Pietuszewski.

Pietuszewski co tydzień udowadnia, że jest w świetnej formie. W miniony weekend dołożył do swojego dorobku kolejną asystę w meczu Porto – Braga. Łącznie ma na swoim koncie 3 gole i 3 asysty w 9 meczach w lidze.

