Reprezentacja Niemiec w meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej MŚ 2026 zmierzy się w Wybrzeżem Kości Słoniowej. Znane są już składy obu ekip na mecz, który odbędzie się w Toronto.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

MŚ 2026. Składy na mecz Niemcy – WKS

Reprezentacja Niemiec wraz z ekipą Wybrzeża Kości Słoniowej może pochwalić się trzema punktami po pierwszej serii gier. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna okazała się lepsza od Curacao. Debiutant musiał kończyć spotkanie z dużym bagażem goli, przegrywając różnicą sześciu trafień (1:7).

Tymczasem rodacy Didiera Drogby okazali się lepsi od Ekwadory, notując skromna wygraną (1:0). Zwycięstwo Iworyjczykom dał Amad Diallo. Tym samym ekipa z Afryki może pochwalić się passą pięciu z rzędu wygranych starć, licząc takie mecze kontrolne.

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Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej zagrają po raz pierwszy od 2009 roku. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ewentualna wygrana jednej z ekip w sobotnim starciu może sprawić, że jej awans do fazy pucharowej będzie już przesądzony.

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Niemcy nie mogą liczyć na Lennarta Karla. Z kolei w w szeregach Iworyjczyków zabraknie Evana Ndicki.

Mistrzostwa Świata. Oficjalne składy na mecz Niemcy – WKS

Niemcy (4-5-1) : Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlović, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

WKS (4-3-3): Y. Fofana – Koussonou, Singo, Agbadou, Konan – Sangare, Kessie, Oulai – Bonny, Diallo, Diomande.