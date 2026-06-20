MŚ 2026. Składy na mecz Niemcy – WKS
Reprezentacja Niemiec wraz z ekipą Wybrzeża Kości Słoniowej może pochwalić się trzema punktami po pierwszej serii gier. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna okazała się lepsza od Curacao. Debiutant musiał kończyć spotkanie z dużym bagażem goli, przegrywając różnicą sześciu trafień (1:7).
Tymczasem rodacy Didiera Drogby okazali się lepsi od Ekwadory, notując skromna wygraną (1:0). Zwycięstwo Iworyjczykom dał Amad Diallo. Tym samym ekipa z Afryki może pochwalić się passą pięciu z rzędu wygranych starć, licząc takie mecze kontrolne.
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Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej zagrają po raz pierwszy od 2009 roku. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ewentualna wygrana jednej z ekip w sobotnim starciu może sprawić, że jej awans do fazy pucharowej będzie już przesądzony.
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Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Niemcy nie mogą liczyć na Lennarta Karla. Z kolei w w szeregach Iworyjczyków zabraknie Evana Ndicki.
Mistrzostwa Świata. Oficjalne składy na mecz Niemcy – WKS
Niemcy (4-5-1) : Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlović, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz – Havertz
WKS (4-3-3): Y. Fofana – Koussonou, Singo, Agbadou, Konan – Sangare, Kessie, Oulai – Bonny, Diallo, Diomande.