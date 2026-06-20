Neuer znów w centrum uwagi. Tym razem stawką jest coś wyjątkowego

21:19, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Manuel Neuer zapisze się w historii mundiali podczas meczu z WKS. Niemiec pobije rekord liczby występów na MŚ wśród golkiperów i zostanie samodzielnym liderem klasyfikacji.

Manuel Neuer
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer lepszy od Hugo Llorisa

Manuel Neuer stanie przed kolejną wyjątkową szansą na zapisanie się złotymi zgłoskami w historii światowego futbolu. Doświadczony bramkarz reprezentacji Niemiec znalazł się w wyjściowym składzie na spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej w drugiej kolejce grupy E mistrzostw świata 2026, a jego występ będzie miał szczególne znaczenie.

Dla 40-letniego golkipera będzie to już 21. mecz rozegrany na mundialach. Tym samym Neuer wyprzedzi dotychczasowego rekordzistę, byłego bramkarza reprezentacji Francji Hugo Llorisa, który zakończył karierę z dorobkiem 20 spotkań na światowych czempionatach.

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To kolejny dowód niezwykłej długowieczności niemieckiego bramkarza, który od ponad dekady pozostaje jednym z symboli światowej piłki. Mistrz świata z 2014 roku przez lata wyznaczał standardy gry na swojej pozycji, rewolucjonizując rolę bramkarza dzięki aktywnej grze poza polem karnym i umiejętności rozpoczynania akcji ofensywnych.

Historyczny rekord może paść na BMO Field w Toronto, gdzie Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Spotkanie poprowadzi paragwajski arbiter Juan Gabriel Benitez.

Neuer debiutował na mistrzostwach świata w 2010 roku i od tamtej pory był nieodłącznym elementem reprezentacji Niemiec podczas najważniejszych turniejów. Na swoim koncie ma nie tylko mundialowe złoto, ale również szereg indywidualnych wyróżnień, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych bramkarzy XXI wieku.

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