Wisła Kraków postawi na tego trenera, jeśli zwolni Jopa? „Jest gdzieś w tle”

Wisła Kraków po zakończeniu poprzedniego sezonu przedłużyła kontrakt z Mariuszem Jopem. Na kanale Meczyki.pl zastanawiano się, czy szkoleniowiec utrzyma posadę w trakcie rozgrywek. Padło nawet nazwisko potencjalnego kandydata, który mógłby go zastąpić.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Stolarski za Jopa w Wiśle Kraków?! „Jest gdzieś w tle”

Wisła Kraków lada moment zagra pierwsze od czterech lat spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. Pierwszym rywalem na stadionie przy Reymonta w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie GKS Katowice. Mecz odbędzie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 20:15.

Białą Gwiazdę w Ekstraklasie poprowadzi Mariusz Jop, czyli trener, z którym krakowska drużyna awansowała do elity. Jeszcze pod koniec sezonu nie było to takie pewne, ponieważ kontrakt 47-latka wygasał w czerwcu. Ostatecznie obie strony zdecydowały się kontynuować współpracę, podpisując nową umowę do końca sezonu 2026/2027. Podstawowe pytanie brzmi, czy utrzyma posadę w trakcie kampanii.

Ten wątek został poruszony na kanale Meczyki.pl. Mateusz Hawrot razem z Hubertem Bugajem zastanawiali się, czy w przypadku gorszych wyników Wisła Kraków zachowa cierpliwość. Jednocześnie zasugerowano, że w klubie myślą o Mateuszu Stolarskim.

– Jeśli Wisła nie będzie dobrze wyglądać, to ciekawe, na ile starczy cierpliwości w klubie z Mariuszem Jopem. Wiemy, że jest gdzieś w tle…. – zaczął wypowiedź Mateusz Hawrot z kanału Meczyki.pl. – Mateusz Stolarski? – przerwał mu Hubert Bugaj.

– Chciałem jakoś ładnie to ująć, żeby nie podkopywać pozycji trenera. Widać było, że to nie do końca jest taki profil trenera wymarzony w 100 procentach, natomiast bardzo się cieszę, że dostał tę szansę prowadzenia Wisły w Ekstraklasie – dokończył dziennikarz.

Mateusz Stolarski niedawno rozstał się z Motorem Lublin, więc jest dostępny na rynku wolnych trenerów. Na ten moment nie ma jednak mowy o żadnej zmianie na ławce trenerskiej. Drużynę prowadzi Mariusz Jop i w najbliższym czasie to się raczej nie zmieni.