Nie Mbappe i nie Yamal. Ronaldo wybrał faworyta do Złotej Piłki

Ronaldo nie ma wątpliwości, kto najbardziej zasłużył na Złotą Piłkę po zakończeniu mistrzostw świata. Brazylijska legenda wskazała jednego faworyta, pomijając między innymi Lamine'a Yamala i Kyliana Mbappe.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Lamine Yamal

Ronaldo postawił na Rodriego

Ronaldo Nazario nie pozostawił miejsca na spekulacje w kwestii Złotej Piłki. W rozmowie z dziennikiem „AS” były reprezentant Brazylii przyznał, że jego zdaniem największym kandydatem do zdobycia prestiżowej nagrody jest Rodri.

– Rodri jest zdecydowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Był najlepszym piłkarzem Hiszpanii podczas mistrzostw świata, co daje mu ogromną przewagę. Ma wszystko, by ponownie sięgnąć po to trofeum – stwierdził Brazylijczyk.

Pomocnik reprezentacji Hiszpanii odegrał kluczową rolę w triumfie swojej drużyny na mundialu, co zdaniem Ronaldo powinno mieć decydujący wpływ na wybór najlepszego piłkarza świata.

Hiszpania zachwyciła legendę futbolu

Ronaldo nie szczędził również pochwał pod adresem świeżo upieczonych mistrzów świata. Według byłego napastnika Realu Madryt i Barcelony Hiszpania w pełni zasłużyła na tytuł, a w finale z Argentyną całkowicie kontrolowała przebieg spotkania.

Brazylijczyk podkreślił, że reprezentacja prowadzona przez swój sztab szkoleniowy prezentuje obecnie najbardziej atrakcyjny styl gry na świecie.

– Hiszpania ma bardzo wyraźną piłkarską tożsamość i gra piękny futbol. Moim zdaniem to obecnie najlepszy styl na świecie. Wyprzedził nawet słynną brazylijską filozofię futbolu – ocenił Ronaldo.

Słowa legendy mogą mieć duże znaczenie w kontekście dyskusji o tegorocznej Złotej Piłce. Wgronie kandydatów wymieniani są także Lamine Yamal czy Kylian Mbappe. Ronaldo jednak uważa, że to właśnie Rodri najbardziej zasłużył na indywidualne wyróżnienie.