Reguła w Bundeslidze, ale pod jednym warunkiem. Ten klub chce Polaka

Marcel Reguła znalazł się w kręgu zainteresowań FC Koeln. Sky Sport twierdzi, że w klubie widzą go jako natychmiastowe wzmocnienie składu, a nie piłkarza na przyszłość. Transfer będzie możliwy tylko wtedy, jeśli wcześniej sprzedany zostanie Said El Mala.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła w FC Koeln byłby od razu wzmocnieniem składu

Marcel Reguła to nie tylko lider i gwiazda Zagłębia Lubin, ale także młodzieżowej reprezentacji Polski. Nastolatek, który 20. urodziny będzie obchodził w październiku ma za sobą świetny sezon w Ekstraklasie. Łącznie strzelił 5 goli i zaliczył 5 asyst w 31 meczach. Nic dziwnego, że przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Od kilku tygodni w mediach grzany jest transfer do Bundesligi.

Klubem, który mocno interesuje się ofensywnym pomocnikiem jest FC Koeln. Niemiecka drużyna rozważa ściągnięcie Polaka za kwotę ok. 8 mln euro. Sky Sport twierdzi jednak, że transfer byłby możliwy, ale tylko pod jednym warunkiem. Wcześniej musiałby zostać sprzedany Said El Mala. Tylko wtedy „Koziołki” będą dysponować dodatkową gotówką na kolejne wzmocnienia.

Co ciekawe, niemiecka prasa jest przekonana, że Reguła nie jest postrzegany przez FC Koeln jako zawodnik na przyszłość. Ich zdaniem piłkarz Zagłębia od razu byłby wzmocnieniem wyjściowej jedenastki. To spore wyróżnienie dla 19-letniego pomocnika.

– Reguła, którego FC Koeln obserwuje od dawna, nie jest postrzegany przez klub tylko jako perspektywiczny zawodnik na przyszłość, ale jako natychmiastowe wzmocnienie zespołu z Bundesligi – czytamy na łamach niemieckiego serwisu Sky Sport.

Jeszcze do niedawna piłkarzem Koeln był Jakub Kamiński, którego sprzedali do Benfiki za 17 mln euro. Nie tak dawno z klubem łączony był także inny reprezentant Polski – Mateusz Żukowski. Napastnik przedłużył jednak kontrakt z Magdeburgiem.