Nsame odszedł z Legii. Ujawnił główny powód

08:30, 24. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Jean-Pierre Nsame zmienił klub wewnątrz Ekstraklasy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, dlaczego opuścił Legię Warszawa. Okazuje się, że nigdy nie dostał oferty nowego kontraktu.

Jean-Pierre Nsame
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Legia nie złożyła mi oferty przedłużenia kontraktu – ujawnia Nsame

Jean-Pierre Nsame i jego przygoda z Legią Warszawa dobiegła końca. Kameruńczyk trafił do Ekstraklasy latem 2024 roku i spodziewano się, że będzie gwiazdą ligi. Łącznie rozegrał jedynie 28 meczów, w których strzelił 12 bramek. W pokazaniu pełni swoich umiejętności przeszkodziły mu problemy zdrowotne. Między innymi od września 2025 roku do lutego tego roku pauzował z powodu kontuzji.

W czerwcu wygasł mu kontrakt z Legią, a 33-latek związał się z innym polskim klubem – Pogonią Szczecin. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, dlaczego musiał odejść. Okazuje się, że Wojskowi nigdy nie złożyli mu oferty przedłużenia umowy.

Wokół tej sytuacji pojawiło się wiele różnych, często nieprawdziwych opinii, dlatego chciałbym pewne rzeczy wyjaśnić. Nigdy nie otrzymałem oficjalnej propozycji przedłużenia kontraktu z Legią. To najważniejszy fakt. Przez długi czas nie było konkretnej oferty, a w piłce nie można czekać bez końca. Okno transferowe trwa krótko. Zawodnik musi wiedzieć, jaka będzie jego przyszłość. W pewnym momencie trzeba podjąć decyzję – tłumaczy Jean-Pierre Nsame w rozmowie z TVP Sport.

Nsame odniósł się także do plotek, które sugerowały, że miał konflikt z ludźmi w klubie. Zaznaczył, że nie było żadnego problemu ani z trenerem, drużyną czy władzami Legii. Odejście miało związek tylko, z tym że nie dostał oferty nowego kontraktu.

Nie było żadnego konfliktu z trenerem, z szatnią czy z władzami klubu. Nigdy nie miałem problemów z kolegami z drużyny. Pracowałem normalnie i zawsze starałem się dawać z siebie wszystko. Po prostu nie pojawiła się propozycja, która pozwoliłaby mi zostać w Legii – dodał.

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