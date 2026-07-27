PSG obserwuje brazylijskiego skrzydłowego. To wielki talent

Eduardo Conceicao jest uznawany za jeden z największych talentów w Brazylii. Jak podaje stacja ESPN, chrapkę na pozyskanie 16-letniego skrzydłowego ma m.in. PSG.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eduardo Conceicao na radarze Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnich latach wyraźnie zmieniło swoją strategię transferową. Francuski gigant nie koncentruje się już wyłącznie na sprowadzaniu ukształtowanych gwiazd za ogromne pieniądze, lecz coraz częściej inwestuje w młode talenty o wielkim potencjale. W poprzednich miesiącach do słynnego klubu trafili między innymi Dro Fernandez oraz Alessandro Longoni, którzy wpisują się w nową politykę mistrzów Ligue 1.

Niewykluczone, że PSG wkrótce przeprowadzi kolejny transfer w podobnym stylu. Jak informuje stacja telewizyjna „ESPN”, triumfator Ligi Mistrzów uważnie monitoruje bowiem sytuację Eduardo Conceicao. Szesnastoletni skrzydłowy uchodzi za jeden z największych talentów w Brazylii, a Luis Enrique zatwierdził jego sprowadzenie. O podpis zdolnego młodzieńca rywalizują również Manchester City oraz FC Barcelona.

Eduardo Conceicao jest wychowankiem Palmeiras i wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole. Obecnie występuje w drużynie U-20, dla której zdobył pięć bramek oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a potencjalny transfer może kosztować około 40-50 milionów euro. Warto dodać, że do Europy będzie mógł przenieść się dopiero po osiągnięciu pełnoletności.

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