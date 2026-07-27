Chelsea monitoruje sytuację defensora Barcelony

Chelsea może zwiększyć rywalizację w linii obrony. Jak poinformował Ekrem Konur, londyński klub zainteresował się stoperem Barcelony - Gerardem Martinem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gerard Martin przyciągnął uwagę Chelsea

Chelsea pozostaje bardzo aktywna podczas trwającego letniego okienka transferowego. Na Stamford Bridge trafili już Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda, Denner, Dastan Satpaev oraz Emmanuel Emegha. Trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – liczy jednak na kolejne wzmocnienia, chcąc zwiększyć rywalizację również w formacji defensywnej przed startem nowej kampanii.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radar londyńskiego giganta trafił Gerard Martin. Dwudziestoczteroletni Hiszpan odgrywał ważną rolę w Barcelonie w poprzednim sezonie, a jego największym atutem jest wszechstronność. Może z powodzeniem występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy, co szczególnie ceni Xabi Alonso.

Martin reprezentuje Barcelonę od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się do rezerw katalońskiego klubu z UE Cornella za 100 tysięcy euro. Niedługo później awansował do pierwszego zespołu. W kampanii 2025/2026 rozegrał 51 spotkań oraz zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 35 milionów euro, a jego sytuację monitoruje także AC Milan.

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