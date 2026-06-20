MŚ 2026. Tabela grupy D po drugiej kolejce. Współgospodarze bezkonkurencyjni

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci USA

Amerykanie pewni awansu, Turcy odpadają z mundialu

Za nami mecze 2. kolejki mistrzostw świata 2026 w grupie D. W piątek o godzinie 21:00 doszło do starcia Stanów Zjednoczonych z Australią, którego stawką był awans do 1/16 finału. Obie reprezentacje wygrały swoje spotkania w pierwszej serii gier. Ostatecznie współgospodarze mundialu pokonali ekipę Socceroos 2:0 po samobójczym trafieniu Camerona Burgessa oraz golu Alexa Freemana, zapewniając sobie miejsce w fazie pucharowej.

Drugie spotkanie rozegrano w sobotę o godzinie 05:00. Mimo że Paragwaj przez całą drugą połowę musiał radzić sobie w osłabieniu, zdołał utrzymać prowadzenie i pokonał Turcję 1:0. Autorem jedynego gola był Matias Galarza. Oznacza to, że Arda Guler i jego koledzy stracili już nawet matematyczne szanse na promocję do 1/16 finału, co należy uznać za sporą niespodziankę.

Po dwóch kolejkach liderem grupy D są Stany Zjednoczone z kompletem sześciu punktów. Amerykanie są już pewni awansu, a także pierwszego miejsca w tabeli. Australia oraz Paragwaj mają po trzy oczka, zajmując odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Stawkę zamyka Turcja, która pozostaje bez punktów, więc nie ma już szans na wyjście z grupy.

Tabela grupy D

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. USA 2-0-0 6:1 6 2. Australia 1-0-1 2:2 3 3. Paragwaj 1-0-1 2:4 3 4. Turcja 0-0-2 0:3 0

Terminarz 3. kolejki grupy D na mundialu

W 3. serii gier mistrzostw świata Paragwaj podejmie Australię, a Turcja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.