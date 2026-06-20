MŚ 2026. Tabela grupy D po drugiej kolejce. Współgospodarze bezkonkurencyjni

Amerykanie pewni awansu, Turcy odpadają z mundialu
Za nami mecze 2. kolejki mistrzostw świata 2026 w grupie D. W piątek o godzinie 21:00 doszło do starcia Stanów Zjednoczonych z Australią, którego stawką był awans do 1/16 finału. Obie reprezentacje wygrały swoje spotkania w pierwszej serii gier. Ostatecznie współgospodarze mundialu pokonali ekipę Socceroos 2:0 po samobójczym trafieniu Camerona Burgessa oraz golu Alexa Freemana, zapewniając sobie miejsce w fazie pucharowej.
Drugie spotkanie rozegrano w sobotę o godzinie 05:00. Mimo że Paragwaj przez całą drugą połowę musiał radzić sobie w osłabieniu, zdołał utrzymać prowadzenie i pokonał Turcję 1:0. Autorem jedynego gola był Matias Galarza. Oznacza to, że Arda Guler i jego koledzy stracili już nawet matematyczne szanse na promocję do 1/16 finału, co należy uznać za sporą niespodziankę.
Po dwóch kolejkach liderem grupy D są Stany Zjednoczone z kompletem sześciu punktów. Amerykanie są już pewni awansu, a także pierwszego miejsca w tabeli. Australia oraz Paragwaj mają po trzy oczka, zajmując odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Stawkę zamyka Turcja, która pozostaje bez punktów, więc nie ma już szans na wyjście z grupy.
Tabela grupy D
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|USA
|2-0-0
|6:1
|6
|2.
|Australia
|1-0-1
|2:2
|3
|3.
|Paragwaj
|1-0-1
|2:4
|3
|4.
|Turcja
|0-0-2
|0:3
|0
Terminarz 3. kolejki grupy D na mundialu
W 3. serii gier mistrzostw świata Paragwaj podejmie Australię, a Turcja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.
- Paragwaj – Australia: 26 czerwca, godzina 04:00
- Turcja – USA, 26 czerwca, godzina 04:00