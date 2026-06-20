MŚ 2026. Tabela grupy D po drugiej kolejce. Współgospodarze bezkonkurencyjni

09:04, 20. czerwca 2026 09:40, 20. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Stany Zjednoczone pokonały Australię 2:0, a Paragwaj pokonał Turcję 1:0. Sprawdź tabelę grupy D po drugiej kolejce tegorocznych mistrzostw świata.

Reprezentanci USA
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci USA

Amerykanie pewni awansu, Turcy odpadają z mundialu

Za nami mecze 2. kolejki mistrzostw świata 2026 w grupie D. W piątek o godzinie 21:00 doszło do starcia Stanów Zjednoczonych z Australią, którego stawką był awans do 1/16 finału. Obie reprezentacje wygrały swoje spotkania w pierwszej serii gier. Ostatecznie współgospodarze mundialu pokonali ekipę Socceroos 2:0 po samobójczym trafieniu Camerona Burgessa oraz golu Alexa Freemana, zapewniając sobie miejsce w fazie pucharowej.

Drugie spotkanie rozegrano w sobotę o godzinie 05:00. Mimo że Paragwaj przez całą drugą połowę musiał radzić sobie w osłabieniu, zdołał utrzymać prowadzenie i pokonał Turcję 1:0. Autorem jedynego gola był Matias Galarza. Oznacza to, że Arda Guler i jego koledzy stracili już nawet matematyczne szanse na promocję do 1/16 finału, co należy uznać za sporą niespodziankę.

Po dwóch kolejkach liderem grupy D są Stany Zjednoczone z kompletem sześciu punktów. Amerykanie są już pewni awansu, a także pierwszego miejsca w tabeli. Australia oraz Paragwaj mają po trzy oczka, zajmując odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Stawkę zamyka Turcja, która pozostaje bez punktów, więc nie ma już szans na wyjście z grupy.

Tabela grupy D

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.USA2-0-06:16
2.Australia1-0-12:23
3.Paragwaj1-0-12:43
4.Turcja0-0-20:30
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Terminarz 3. kolejki grupy D na mundialu

W 3. serii gier mistrzostw świata Paragwaj podejmie Australię, a Turcja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

  • Paragwaj – Australia: 26 czerwca, godzina 04:00
  • Turcja – USA, 26 czerwca, godzina 04:00
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