Messi pożegna się z reprezentacją?! W Argentynie nie mają wątpliwości

Leo Messi po Mistrzostwach Świata 2026 ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Natomiast we wrześniu pożegna się z kibicami na stadionie w Buenos Aires - informuje serwis DSports.

Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi we wrześniu ostatni raz zagra w domowym meczu reprezentacji

Leo Messi należy do grona najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Aktualnie mistrz świata z 2022 roku występuje za oceanem, gdzie jest gwiazdą amerykańskiej ligi. Razem z Interem Miami sięgnął po Leagues Cup oraz wygrał sezon zasadniczy MLS. Choć jego umowa dobiega końca pod koniec bieżącego roku, to ostatnio stało się jasne, że 38-latek podpisze nowy kontrakt.

Oprócz gry w klubie Messi wciąż kontynuuję karierę reprezentacyjną. Za rok wraz z Albicelestes weźmie udział w Mistrzostwach Świata, gdzie Argentyna będzie bronić tytułu. Niewykluczone, że będzie to ostatni turniej legendarnego piłkarza w drużynie narodowej.

Tamtejsze media, a dokładnie DSports sugeruje, że Messi po mundialu zakończy karierę reprezentacyjną. Co więcej, już we wrześniu podczas nadchodzącego zgrupowania ma nastąpić pożegnanie z kibicami. Argentyna w nocy z 4 na 5 września zagra z Wenezuelą na stadionie w Buenos Aires. „Może to być ostatni oficjalny mecz Messiego w reprezentacji w Buenos Aires” – powiedział Fernando Czyz.

Messi debiutował w drużynie narodowej w sierpniu 2005 roku. Łącznie uzbierał aż 193 spotkania, w których zdobył 112 goli. Na swoim koncie oprócz tytułu mistrza świata ma także dwa triumfy w Copa America oraz mistrzostwo olimpijskie.