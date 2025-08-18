Barcelona ma szansę kupić gwiazdę. Zahavi osobiście go polecił

Benjamin Pavard został zaoferowany FC Barcelonie - informuje dziennik Sport. Agentem piłkarza Interu Mediolan jest Pini Zahavi. Ostatnie francuski stoper był łączony z arabskim Neom SC.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Benjamin Pavard zaoferowany Barcelonie

FC Barcelona po odejściu Inigo Martineza ma tylko czterech środkowych obrońców. Z Hiszpanii docierają informacje, że Hansi Flick chciałby dostać przed zamknięciem okna transferowego nowego stopera, który zwiększy głębie składu. W tej sprawie miał spotkać się z Deco, czyli dyrektorem sportowym, aby omówić kwestię potencjalnego transferu.

W międzyczasie okazało się, że Barcelona nie musi nawet szukać następcy Martineza. Kandydatura jednego z potencjalnych następców sama trafiła na biurko Joana Laporty. Wiele wskazuje na to, że Katalończycy otrzymali możliwość zakupu obrońcy Interu Mediolan.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak podaje dziennik Sport zaoferowany Barcelonie został Benjamin Pavard. Agentem reprezentanta Francji jest Pini Zahavi, czyli postać dobrze znana w klubie. Ostatnio jeden z najlepszych agentów w branży odbył długą rozmowę z prezydentem Blaugrany. Wtedy rozmawiali o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Natomiast niewykluczone, że poruszono również inne wątki.

Pavard w ostatnich tygodniach był łączony z transferem, ale do Arabii Saudyjskiej. Lukratywną ofertę kontraktu złożył beniaminek Saudi Pro League, czyli Neom SC. Mimo to 29-latek woli zostać w Europie, a Inter Mediolan rozważy sprzedaż za ok. 20 milionów euro.

W poprzednich rozgrywkach Pavard rozegrał 38 spotkań, w których zdobył jednego gola i zaliczył asystę. W Mediolanie występuje od 2023 roku, gdy Bayern Monachium sprzedał go za ok. 30 milionów euro.