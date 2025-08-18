Barcelona ma szansę kupić gwiazdę. Zahavi osobiście go polecił

10:06, 18. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Benjamin Pavard został zaoferowany FC Barcelonie - informuje dziennik Sport. Agentem piłkarza Interu Mediolan jest Pini Zahavi. Ostatnie francuski stoper był łączony z arabskim Neom SC.

Joan Laporta
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Benjamin Pavard zaoferowany Barcelonie

FC Barcelona po odejściu Inigo Martineza ma tylko czterech środkowych obrońców. Z Hiszpanii docierają informacje, że Hansi Flick chciałby dostać przed zamknięciem okna transferowego nowego stopera, który zwiększy głębie składu. W tej sprawie miał spotkać się z Deco, czyli dyrektorem sportowym, aby omówić kwestię potencjalnego transferu.

W międzyczasie okazało się, że Barcelona nie musi nawet szukać następcy Martineza. Kandydatura jednego z potencjalnych następców sama trafiła na biurko Joana Laporty. Wiele wskazuje na to, że Katalończycy otrzymali możliwość zakupu obrońcy Interu Mediolan.

Jak podaje dziennik Sport zaoferowany Barcelonie został Benjamin Pavard. Agentem reprezentanta Francji jest Pini Zahavi, czyli postać dobrze znana w klubie. Ostatnio jeden z najlepszych agentów w branży odbył długą rozmowę z prezydentem Blaugrany. Wtedy rozmawiali o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Natomiast niewykluczone, że poruszono również inne wątki.





Pavard w ostatnich tygodniach był łączony z transferem, ale do Arabii Saudyjskiej. Lukratywną ofertę kontraktu złożył beniaminek Saudi Pro League, czyli Neom SC. Mimo to 29-latek woli zostać w Europie, a Inter Mediolan rozważy sprzedaż za ok. 20 milionów euro.





W poprzednich rozgrywkach Pavard rozegrał 38 spotkań, w których zdobył jednego gola i zaliczył asystę. W Mediolanie występuje od 2023 roku, gdy Bayern Monachium sprzedał go za ok. 30 milionów euro.






    
