Messi długo się nie zastanawiał. W tym klubie będzie grał w 2026 roku

Leo Messi w najbliższych tygodniach podpisze nowy kontrakt z Interem Miami - poinformował Achraf Ben Ayad. Umowa jest już niemal sfinalizowana. Argentyńczyk gra w MLS od 2023 roku.

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi przedłuży kontrakt z Interem Miami

Leo Messi to jeden z najwybitniejszych piłkarzy na świecie, który przez większą część kariery był związany z FC Barceloną. Latem 2021 roku doszło do zaskakującego rozstania, a Argentyńczyk na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Paris Saint-Germain. Po dwóch latach spędzonych w Ligue 1, gdzie stracił radość z gry w piłkę, przeprowadził się za ocean, podpisując kontrakt z Interem Miami.

W MLS gra lipca 2023 roku, stając się od razu nie tylko gwiazdą, ale również twarzą amerykańskiej ligi. Z nim w składzie Inter sięgnął po pierwsze w historii trofeum, wygrywając Leagues Cup, czyli rozgrywki, w których występuje drużyny z USA i Meksyku. W sezonie 2024 The Herons wygrali rundę zasadniczą MLS, lecz odpali w 1. rundzie fazy play-off.

Kontrakt z Interem Miami obowiązuje do końca grudnia bieżącego roku. Z tego powodu zagraniczne media często rozpisywały się o przyszłości mistrza świata, łącząc go z transferem m.in. do Al-Ahli czy Newell’s Old Boys. Okazuje się jednak, że Messi nie trafi do żadnego z wymienionych klubów. Dziennikarz Achraf Ben Ayad poinformował, gdzie w przyszłym roku zagra 38-letni piłkarz.

Jego zdaniem w najbliższych tygodniach ma dojść do przedłużenia kontraktu Leo Messiego z Interem Miami. Umowa jest już niemal sfinalizowana. Na ten moment nie wiadomo jednak na jak długo, reprezentant Argentyny postanowił związać się z obecnym klubem.