Messi pobił cztery rekordy MŚ. Oto lista

Messi znowu zapisał się w historii mundialu
Argentyna wygrała drugi mecz w fazie grupowej Mistrzostw Świata 202. Albicelestes wygrali z Austrią i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej turnieju. Bohaterem zespołu prowadzonego przez Lionela Saloniego ponownie był Leo Messi, który popisał się dubletem.
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38-latek dzięki pierwszemu trafieniu stał się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii mundialu. Jakie rekordy pobił gwiazdor Interu Miami? Profil Guinness World Records przekazał, że Messi został liderem w czterech różnych kategoriach. Oto lista:
- najwięcej goli w finałach Mistrzostw Świata FIFA strzelonych przez piłkarza – 18
- najwięcej meczów Mistrzostw Świata FIFA rozegranych przez pojedynczego zawodnika – 28
- najwięcej zwycięstw zawodnika na piłkarskich Mistrzostwach Świata FIFA – 18
- najwięcej minut rozegranych na piłkarskich Mistrzostwach Świata FIFA – 2 489
Kolejną okazję na powiększenie tego dorobku Messi może otrzymać 28 czerwca. To właśnie tego dnia Argentyna rozegra ostatni mecz w fazie grupowej MŚ i zmierzy się z Jordanią.