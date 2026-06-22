Messi pobił cztery rekordy MŚ. Oto lista

Leo Messi zanotował kolejny znakomity występ podczas Mistrzostw Świata. Reprezentant Argentyny w meczu z Austrią pobił cztery rekordy. Potwierdza to profil Guinness World Records.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi znowu zapisał się w historii mundialu

Argentyna wygrała drugi mecz w fazie grupowej Mistrzostw Świata 202. Albicelestes wygrali z Austrią i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej turnieju. Bohaterem zespołu prowadzonego przez Lionela Saloniego ponownie był Leo Messi, który popisał się dubletem.

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38-latek dzięki pierwszemu trafieniu stał się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii mundialu. Jakie rekordy pobił gwiazdor Interu Miami? Profil Guinness World Records przekazał, że Messi został liderem w czterech różnych kategoriach. Oto lista:

najwięcej goli w finałach Mistrzostw Świata FIFA strzelonych przez piłkarza – 18

najwięcej meczów Mistrzostw Świata FIFA rozegranych przez pojedynczego zawodnika – 28

najwięcej zwycięstw zawodnika na piłkarskich Mistrzostwach Świata FIFA – 18

najwięcej minut rozegranych na piłkarskich Mistrzostwach Świata FIFA – 2 489

Kolejną okazję na powiększenie tego dorobku Messi może otrzymać 28 czerwca. To właśnie tego dnia Argentyna rozegra ostatni mecz w fazie grupowej MŚ i zmierzy się z Jordanią.