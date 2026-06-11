Meksyk – RPA: znamy oficjalne składy w meczu otwarcia MŚ 2026

19:45, 11. czerwca 2026 21:09, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia mistrzostw świata 2026. Selekcjonerzy Javier Aguirre i Hugo Broos przedstawili wyjściowe składy.

Raul Jimenez
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

Oficjalne składy na mecz Meksyk – Republika Południowej Afryki

Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia mistrzostw świata 2026 na legendarnym Estadio Azteca. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00 i zainauguruje wielki turniej, który po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w trzech krajach.

Obie reprezentacje mają już doświadczenie związane z inauguracją mundialu. W 2010 roku, gdy RPA było gospodarzem turnieju, właśnie te drużyny zmierzyły się w meczu otwarcia, który zakończył się remisem (1:1). Reprezentacja prowadzona przez Javiera Aguirre przystępuje do turnieju z nadzieją na lepszy wynik niż cztery lata temu, kiedy Meksyk nie zdołał wyjść z grupy.

Tym razem meksykański zespół to mieszanka doświadczenia z młodością. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem jest Guillermo Ochoa. Duże nadzieje kibice wiążą również z 17-letnim Gilberto Morą, który już teraz zwraca uwagę swoją dojrzałością i umiejętnościami. W ofensywie ważną rolę ma odgrywać także Raul Jimenez.

Z kolei RPA wraca na mundial po 16 latach przerwy. Ekipa Hugo Broosa opiera się w dużej mierze na zawodnikach grających w rodzimej lidze, choć w składzie znajduje się również kilku piłkarzy występujących w Europie. Jednym z nich jest Lyle Foster z Burnley.

Meksyk: Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Gutierrez, Fidalgo, Lira – Alvarado, Jimenez, Quinones

RPA: Williams – Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba – Adams, Sithole, Mokoena – Foster, Rayners

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości