Meksyk – RPA: znamy oficjalne składy w meczu otwarcia MŚ 2026

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

Oficjalne składy na mecz Meksyk – Republika Południowej Afryki

Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia mistrzostw świata 2026 na legendarnym Estadio Azteca. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00 i zainauguruje wielki turniej, który po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w trzech krajach.

Obie reprezentacje mają już doświadczenie związane z inauguracją mundialu. W 2010 roku, gdy RPA było gospodarzem turnieju, właśnie te drużyny zmierzyły się w meczu otwarcia, który zakończył się remisem (1:1). Reprezentacja prowadzona przez Javiera Aguirre przystępuje do turnieju z nadzieją na lepszy wynik niż cztery lata temu, kiedy Meksyk nie zdołał wyjść z grupy.

Tym razem meksykański zespół to mieszanka doświadczenia z młodością. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem jest Guillermo Ochoa. Duże nadzieje kibice wiążą również z 17-letnim Gilberto Morą, który już teraz zwraca uwagę swoją dojrzałością i umiejętnościami. W ofensywie ważną rolę ma odgrywać także Raul Jimenez.

Z kolei RPA wraca na mundial po 16 latach przerwy. Ekipa Hugo Broosa opiera się w dużej mierze na zawodnikach grających w rodzimej lidze, choć w składzie znajduje się również kilku piłkarzy występujących w Europie. Jednym z nich jest Lyle Foster z Burnley.

Meksyk: Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Gutierrez, Fidalgo, Lira – Alvarado, Jimenez, Quinones

RPA: Williams – Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba – Adams, Sithole, Mokoena – Foster, Rayners