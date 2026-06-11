Morata nie wytrzymał. Jednym pytaniem uciszył krytyków Lamine Yamala

Lamine Yamal ponownie znalazł się w centrum uwagi hiszpańskich mediów. Tym razem w jego obronie stanął Alvaro Morata, który ostro odpowiedział krytykom młodej gwiazdy.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Morata wskazał największy problem wokół Lamine Yamala

Lamine Yamal mimo zaledwie 18 lat jest już jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata. Skrzydłowy FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii od miesięcy zachwyca kibiców oraz ekspertów, ale jednocześnie pozostaje pod nieustanną obserwacją mediów i komentatorów. Do dyskusji na temat młodego zawodnika odniósł się Alvaro Morata, który nie ukrywa, że imponuje mu zarówno talent, jak i dojrzałość reprezentacyjnego kolegi.

– Tylko on wie, gdzie jest jego pułap. Nie sądzę, by chodziło o to, jaki jest jego potencjał. Pytanie brzmi raczej, czy byliśmy gotowi zobaczyć kogoś takiego w wieku 18 lat – stwierdził hiszpański napastnik cytowany przez As.com.

Morata zwrócił uwagę, że piłkarze prezentujący tak wysoki poziom w tak młodym wieku pojawiają się niezwykle rzadko. Przypomniał, że Lamine Yamal już jako nastolatek błyszczał podczas mistrzostw Europy i najważniejszych spotkań Ligi Mistrzów, udowadniając, że potrafi odnaleźć się na największych scenach światowego futbolu.

– Pytanie nie brzmi, gdzie są jego granice. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi się nim zaopiekować i go zrozumieć, bo wszystko, co robi, podlega dyskusji. Co do cholery robili Ci, którzy krytykują Lamine’a, mając 18 lat? – grzmiał doświadczony zawodnik.

Na zakończenie napastnik przyznał, że liczy na wielki turniej w wykonaniu Lamine’a Yamala i nie ukrywał, że byłby dumny, gdyby młody Hiszpan został jedną z największych gwiazd przyszłych mistrzostw świata.