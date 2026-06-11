Mundial 2026: Gwiazdy na ceremonii otwarcia

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się już w czwartek, 11 czerwca. Ze względu na to, że mundial odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, organizatorzy zaplanowali aż trzy oficjalne ceremonie otwarcia.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Azteca Stadium w Meksyku

Gwiazdy podczas ceremonii otwarcia mistrzostw świata 2026

Mistrzostwa świata 2026 będą wyjątkowe nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale także na rozmach ceremonii otwarcia. Po raz pierwszy w historii turniej zostanie rozegrany w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, co przełoży się na trzy widowiskowe inauguracje.

Główna ceremonia otwarcia odbędzie się w Meksyku na kultowym Estadio Azteca w stolicy kraju. To właśnie tam rozegrany zostanie pierwszy mecz turnieju, w którym gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Widowisko uświetnią największe gwiazdy światowej i latynoskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się Shakira oraz Burna Boy.

Hymn Meksyku wykona Alejandro Fernandez, natomiast hymn RPA zaśpiewa Tyla. Wśród artystów występujących podczas meksykańskiej ceremonii znaleźli się również m.in. Belinda, Danny Ocean czy Lila Downs.

Ceremonia odbędzie się także w Kanadzie. Na scenie przed meczem Kanada – Bośnia i Hercegowina pojawią się m.in. Michael Buble, William Prince, Jessie Reyez, Alessia Cara, Elyanna, Sanjoy, Vegedream.

Trzecia ceremonia otwarcia odbędzie się w Los Angeles przed meczem USA – Paragwaj. Jedną z głównych gwiazd będzie Katy Perry, a obok niej wystąpią także Anitta, Future i Rema. Każda z ceremonii otwarcia rozpocznie się około 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w danym meczu.