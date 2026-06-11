Messi i Ronaldo żegnają się z mistrzostwami. Kończy się pewna era

15:42, 11. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Wszystko wskazuje na to, że dla Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo będzie to ostatni mundial, by zapisać kolejny wielki rozdział w jednej z największych rywalizacji w historii sportu.

Lionel Messi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Ostatnia szansa Messiego i Ronaldo

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo od dwóch dekad wyznaczają standardy światowego futbolu. Ich droga rozpoczęła się na mundialu dwadzieścia lat temu, a od tamtej pory wspólnie stworzyli epokę, która zdominowała piłkę nożną. Teraz obaj stają przed prawdopodobnie ostatnim występem na najważniejszej scenie reprezentacyjnej.

Messi przystępuje do turnieju jako aktualny mistrz świata. Argentyńczyk w trakcie mistrzostw skończy 39 lat, ale nadal pozostaje kluczową postacią zespołu Lionela Scaloniego. Kapitan Albiceleste nie tylko kreuje grę, ale wciąż regularnie zdobywa bramki. W pierwszej części sezonu MLS zanotował 12 trafień w 14 spotkaniach, potwierdzając, że mimo upływu lat nadal potrafi decydować o losach meczów.

Cel Argentyńczyka jest jasny. Messi chce zdobyć drugi tytuł mistrza świata z rzędu i dokonać czegoś, czego nie udało się nawet Diego Armando Maradonie. Kolejny triumf tylko umocniłby jego wyjątkowe miejsce w historii futbolu.

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Po drugiej stronie znajduje się Cristiano Ronaldo, który ma już 41 lat, ale nadal imponuje skutecznością. W minionym sezonie zdobył 30 bramek dla Al Nassr i sięgnął po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Dla Portugalczyka ten mundial ma jednak szczególne znaczenie. To trofeum, którego wciąż brakuje w jego bogatej kolekcji.

Portugalia dysponuje obecnie jedną z najmocniejszych kadr ostatnich lat. W składzie nie brakuje zawodników światowej klasy, dlatego marzenia o triumfie nie wydają się nierealne. Jednocześnie na Ronaldo spoczywa ogromna presja związana z oczekiwaniami kibiców i nieustannymi porównaniami do Messiego.

Los może przygotować wyjątkowy scenariusz. Jeśli Argentyna i Portugalia wygrają swoje grupy, ich drogi mogą skrzyżować się już w ćwierćfinale. Oznaczałoby to ostatni bezpośredni pojedynek dwóch piłkarzy, którzy przez lata definiowali współczesny futbol. Dla wielu kibiców byłby to finał przed finałem i symboliczne zakończenie niezwykłej ery.

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