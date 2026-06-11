Kontrowersje po przylocie do Stanów Zjednoczonych. Cannavaro ujawnił kulisy całej sytuacji

15:24, 11. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.com

Fabio Cannavaro odniósł się do medialnego zamieszania wokół kontroli bezpieczeństwa reprezentacji Uzbekistanu po przylocie do USA. Selekcjoner podkreślił, że procedury były rutynowe.

Fabio Cannavaro
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fot. APA-Images / Alamy Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Wszyscy zobaczyli te zdjęcia. Teraz Cannavaro tłumaczył, co stało się na lotnisku

Fabio Cannavaro zabrał głos po publikacji zdjęć przedstawiających członków reprezentacji Uzbekistanu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Nowym Jorku. Włoski szkoleniowiec stanowczo zaprzeczył sugestiom, jakoby jego drużyna została potraktowana w sposób wyjątkowy lub niewłaściwy przez amerykańskie służby.

– Widziałem na pierwszych stronach gazet zdjęcia z rewizji, którym byliśmy poddawani na lotnisku. Widziałem też mylące nagłówki, dlatego chcę wyjaśnić sprawę. To były rutynowe, standardowe kontrole – powiedział Cannavaro cytowany przez Goal.com.

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Były mistrz świata zwrócił uwagę, że drużyny uczestniczące w wielkich turniejach często nie korzystają z terminali lotniczych w taki sam sposób jak zwykli pasażerowie. Zamiast tego przemieszczają się specjalnie wyznaczonymi trasami, a kontrole bezpieczeństwa przeprowadzane są w innych miejscach.

–  Te same kontrole, które przechodzą zwykli pasażerowie w terminalu, my przechodzimy na pasie startowym. Dokładnie tak samo. To standardowa procedura, a nie skandal – zaznaczył trener.

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Cannavaro podkreślił również, że członkowie uzbeckiej delegacji nie doświadczyli żadnego lekceważącego traktowania. Jego zdaniem medialne doniesienia niepotrzebnie wyolbrzymiły sytuację, która była elementem normalnych procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas międzynarodowych imprez sportowych.

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