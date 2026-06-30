Meksyk – Ekwador: przewidywane składy. Lider gospodarzy wraca do gry

Meksyk zagra z Ekwadorem w 1/16 finału mundialu. Faworytem spotkania są gospodarze turnieju, którzy wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej. Sprawdź, jakie są przewidywane składy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

Przewidywane składy na mecz Meksyk – Ekwador

Meksyk w fazie grupowej odnieśli trzy zwycięstwa i zameldowali się w 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Teraz na drodze gospodarzy staną Ekwadorczycy, którzy rzutem na taśmę awansowali do fazy pucharowej. Na inaugurację turnieju Meksykanie pokonali RPA (2:0), a następnie Koreę Południową (1:0) oraz Czechy (3:0).

Tymczasem La Tri najpierw przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1), a następnie zremisowali bezbramkowo z Curacao oraz sensacyjnie pokonali Niemcy (2:1). Zwycięstwo znacząco podbudowało zespół, który do starcia z Meksykiem podejdzie z dużą wiarą we własne możliwości.

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Wszystko wskazuje na to, że do podstawowego składu wróci Raul Jimenez, który odpoczywał w meczu z Czechami. Między słupkami ponownie ma stanąć Raul Rangel. Warto przypomnieć, że w poprzednim spotkaniu z Czechami z boiska schodził 40-letni Guillermo Ochoa. Linia defensywna Meksyku powinna pozostać bez zmian.

Ekwador również nie zgłasza problemów kadrowych. Sebastian Beccacece najprawdopodobniej postawi na skład bardzo zbliżony do tego, który ograł Niemców. W defensywie powinni zagrać Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho oraz Piero Hincapie. Największą gwiazdą pozostaje jednak Enner Valencia. 36-latek liczy na pierwsze trafienie podczas turnieju. Początek spotkania zaplanowano w nocy wtorku na środę o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Meksyk – Ekwador: przewidywane jedenastki

Meksyk: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira, Romo, Gutierrez – Alvarado, Jimenez, Quinones

Ekwador: Galindez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia