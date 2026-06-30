Meksyk – Ekwador: gospodarze błyszczą na turnieju. La Tri chcą sprawić kolejną sensację

12:20, 30. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Meksyk zmierzy się z Ekwadorem w meczu 1/16 finału mundialu. Gospodarze turnieju przystąpią do spotkania z kompletem trzech zwycięstw w fazie grupowej.

Julian Quinones
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Quinones

Ekwador rzuca wyzwanie gospodarzom. Meksyk chce podtrzymać świetną serię

Meksyk zmierzy się z Ekwadorem w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Mundial powoli wkracza w decydującą fazę, a emocje z każdym kolejnym spotkaniem rosną. Turniej zdążył już przynieść kilka dużych niespodzianek. Z rywalizacją pożegnali się między innymi Niemcy oraz Holandia.

Meksykanie przystąpią do tego spotkania w świetnej formie. Podopieczni Javiera Aguirre zakończyli fazę grupową z kompletem dziewięciu punktów i nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Taka postawa sprawiła, że gospodarze są uznawani za jednego z faworytów do awansu do 1/8 finału.

Na inaugurację turnieju Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki (2:0). W drugim meczu gospodarze zanotowali skromne, ale cenne zwycięstwo nad Koreą Południową (1:0). Z kolei na zakończenie fazy grupowej nie pozostawili złudzeń Czechom, wygrywając pewnie (3:0).

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Ekwador znajduje się w zupełnie innej sytuacji. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Beccacece miała bardzo trudny początek turnieju. Najpierw przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1), a następnie tylko zremisowała z Curacao (0:0), mocno komplikując swoje szanse na awans.

Przełom nastąpił jednak w ostatnim meczu grupowym. Ekwador sprawił ogromną sensację, pokonując Niemcy (2:1) i zapewniając sobie miejsce w fazie pucharowej. La Tri pokazali, że potrafią rywalizować z najmocniejszymi i z pewnością postawi Meksykanom trudne warunki. Początek spotkania zaplanowano w nocy z wtorku na środę o godzinie 3:00 czasu polskiego.

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