FIFA podjęła decyzję. Znów postawiła na Marciniaka

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią spotkania Egipt – Iran

Szymon Marciniak otrzymał kolejne prestiżowe wyróżnienie podczas MŚ 2026. Jak poinformowała FIFA, polski arbiter został wyznaczony na sędziego głównego spotkania Egiptu z Iranem. To odbędzie się w ramach trzeciej kolejki rywalizacji w grupie G.

Dla doświadczonego polskiego rozjemcy jest to następne potwierdzenie jego mocnej pozycji w światowym środowisku sędziowskim. Od kilku lat uznawany jest za jednego z najlepszych arbitrów na świecie. Jego nazwisko regularnie pojawia się przy najważniejszych meczach międzynarodowych. FIFA po raz kolejny zaufała doświadczeniu i umiejętnościom Polaka, powierzając mu prowadzenie starcia, które może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli grupowej.

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Na liniach Marciniakowi pomagać będą jego stali współpracownicy, czyli Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie natomiast Yusuke Araki z Japonii. Taki skład zespołu arbitrażowego gwarantuje dużą spójność pracy i doskonałą komunikację podczas meczu.

Spotkanie Egiptu z Iranem zaplanowano na 27 czerwca o godzinie 5:00 czasu polskiego. Areną rywalizacji będzie Lumen Field w Seattle, jeden z obiektów goszczących mecze mundialu. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego starcia, ponieważ dla obu reprezentacji końcowa kolejka fazy grupowej może okazać się kluczowa w walce o awans do następnej rundy.