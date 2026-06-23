FIFA podjęła decyzję. Znów postawiła na Marciniaka

15:31, 23. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  FIFA

Szymon Marciniak poprowadzi mecz Egipt - Iran w trzeciej kolejce grupy G trwającego mundialu. Polak ponownie znalazł się w gronie arbitrów na ważne spotkanie turnieju.

Szymon Marciniak
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią spotkania Egipt – Iran

Szymon Marciniak otrzymał kolejne prestiżowe wyróżnienie podczas MŚ 2026. Jak poinformowała FIFA, polski arbiter został wyznaczony na sędziego głównego spotkania Egiptu z Iranem. To odbędzie się w ramach trzeciej kolejki rywalizacji w grupie G.

Dla doświadczonego polskiego rozjemcy jest to następne potwierdzenie jego mocnej pozycji w światowym środowisku sędziowskim. Od kilku lat uznawany jest za jednego z najlepszych arbitrów na świecie. Jego nazwisko regularnie pojawia się przy najważniejszych meczach międzynarodowych. FIFA po raz kolejny zaufała doświadczeniu i umiejętnościom Polaka, powierzając mu prowadzenie starcia, które może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli grupowej.

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Na liniach Marciniakowi pomagać będą jego stali współpracownicy, czyli Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie natomiast Yusuke Araki z Japonii. Taki skład zespołu arbitrażowego gwarantuje dużą spójność pracy i doskonałą komunikację podczas meczu.

Spotkanie Egiptu z Iranem zaplanowano na 27 czerwca o godzinie 5:00 czasu polskiego. Areną rywalizacji będzie Lumen Field w Seattle, jeden z obiektów goszczących mecze mundialu. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego starcia, ponieważ dla obu reprezentacji końcowa kolejka fazy grupowej może okazać się kluczowa w walce o awans do następnej rundy.

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