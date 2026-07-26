Wisła Kraków – GKS Katowice: znamy składy
Wisła Kraków po czterech latach nieobecności wraca do krajowej elity. Na start sezonu 2026/27 podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się z GKS-em Katowice, a więc z jednym z reprezentantów PKO BP Ekstraklasy w rozrywkach międzynarodowych.
Biała Gwiazda rozpoczyna ligowe zmagania meczem przed własną publicznością. W jakim składzie Wisła przystąpi do starcia otwierającego sezon? W bramce zobaczymy Marcela Łubika, defensywę stworzą Raoul Giger, Alan Urygan, Maxence Maisonneuve i Jakub Krzyżanowski, w drugiej linii zagrają Kacper Duda, James Igbekeme i Frederico Duarte.
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Natomiast za atak odpowiedzialni będą Maciej Kuziemka, Marko Bozić i Jordi Sanchez. Z kolei Angel Rodado i Julius Ertlthaler znaleźli się na ławce rezerwowych.
Wisła Kraków – GKS Katowice: oficjalne składy na mecz Ekstraklasy
Wisła Kraków: Marcel Łubik – Raoul Giger, Maxence Maisonneuve, Alan Uryga, Jakub Krzyżanowski – Maciej Kuziemka, James Igbekeme, Kacper Duda, Frederico Duarte, Marko Božić – Jordi Sanchez
GKS Katowice: Kobylak – Jędrych, Klemenz, Borja Galan, Marković, Szkuryn, Łukasiak, Wasielewski, Nowak, Pau Resta, Wolski