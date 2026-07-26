Bez rozstrzygnięcia w Łodzi. Trzy gole w jednej połowie [WIDEO]

19:36, 26. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź - Motor Lublin to drugie niedzielne spotkanie w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W meczu prowadzonym przez sędziego Pawła Raczkowskiego padły cztery bramki.

Mariusz Fornalczyk
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew Łódź – Motor Lublin: remis w Sercu Łodzi

Poprzedni sezon był daleko od ideału w wykonaniu obu drużyn. Widzew Łódź uplasował się na 14. lokacie, natomiast Motor Lublin zakończył zmagania w Ekstraklasie na 12. miejscu. W nowych rozgrywkach miało być inaczej, czyli zdecydowanie lepiej.

Premierowa bramka rywalizacji w Łodzi padła w 13. minucie. Po wrzutce Ivo Rodriguesa tor lotu piłki przeciął Sebastian Bergier i zaskoczył Bartłomieja Drągowskiego. W ten sposób Lublinianie objęli prowadzenie.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew odpowiedział siedem minut później. Angel Baena dośrodkował spod linii końcowej, a Mariusz Fornalczyk popisał się efektowną główką i umieścił futbolówkę w siatce. Natomiast w 28. minucie Sebastian Bergier nie pomylił się z 11. metra i wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Mateusza Łęgowskiego.

Tuż po zmianie stron Motor doprowadził do wyrównania. W 49. minucie Mbaye Ndiaye pokusił się o strzał z 16. metra – piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. W tej sytuacji Bartłomiej Drągowski nawet nie zareagował.

Kibice zgromadzeni na trybunach „Serca Łodzi” nie obejrzeli już więcej goli, chociaż w 78. minucie Thomas Santos przymierzył z dystansu i trafił w słupek. Widzew i Motor dzielą się punktami na otwarcie sezonu.

Widzew Łódź – Motor Lublin 2:2 (2:1)

Fornalczyk 20′, Bergier 28′ – Bergier 13′ (sam.), Ndiaye 49′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości