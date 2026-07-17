Marciniak pominięty, Vincić wybrany na finał. FIFA zabrała głos

Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 ani meczu o brąz. FIFA wybrała Slavko Vincicia na decydujące starcie o trofeum. Pierluigi Collina wyjaśnił, czym się kierował przy wyborze.

HMB Media/Alamy Na zdjęciu: Slavko Vincić

FIFA wyjaśniła wybór sędziego na finał mundialu

Z każdym kolejnym etapem fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026 kibice oraz eksperci w Polsce mieli nadzieje, że Szymon Marciniak ponownie poprowadzi ważny mecz na mundialu. Nie jest tajemnicą, że były nadzieje na historyczny moment i drugi finał z rzędu. Wyróżnieniem byłoby również poprowadzenie meczu o brązowy medal. Ostatecznie przygoda Polaka na mundialu dobiegła końca.

Nie będzie ani finału, ani meczu o brąz. Marciniak na mundialu sędziował tylko dwa razy i to w dodatku w fazie grupowej. Był rozjemcą meczu Argentyna – Austria oraz Iran – Algieria. FIFA na finał wybrała Slavko Vincicia, którego w Polsce nie wspominamy najlepiej.

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Wybór FIFA wyjaśnił Pierluigi Collina, czyli szef sędziów. Zasugerował, że to długi proces, który trwa cały turniej. Pod uwagę brane są nie tylko wcześniejsze występy, ale także jakość pracy. Ten drugi czynnik wskazał jako decydujący przy wyborze sędziego na finał.

– To długi proces. Składa się na niego wiele elementów, które trzeba połączyć, aby uzyskać pełny obraz i wyłonić sędziego finału. To coś, co trwa przez cały turniej – wyjaśnia Pierluigi Collina, cytowany przez serwis nogomania.com.

– Oczywiście, najważniejsze są występy sędziów. Analizujemy mecze, które prowadzili wcześniej, a także bierzemy pod uwagę to, czy reprezentacja ich kraju nadal uczestniczy w turnieju, ale przede wszystkim liczy się jakość ich pracy. Ostatecznie to właśnie ona ma decydujące znaczenie – podkreśla szef sędziów FIFA.