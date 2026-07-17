Hiszpania – Argentyna. Znamy sędziego finału MŚ 2026

07:45, 17. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Hiszpania zmierzy się z Argentyną w finale mistrzostw świata 2026. Wiadomo już, że arbitrem będzie Słoweniec Slavko Vincić. To oznacza, że Szymon Marciniak nie poprowadzi kolejnego finału mundialu.

Slavko Vincić
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Slavko Vincić

Slavko Vincić sędzią meczu Hiszpania – Argentyna

Poznaliśmy obsadę sędziowską wielkiego finału mistrzostw świata 2026. Decydujące spotkanie, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną, poprowadzi słoweński arbiter Slavko Vincić. Tym samym marzenia Szymona Marciniaka o kolejnym finale mundialu nie zostaną spełnione.

Finał tegorocznych mistrzostw świata odbędzie się w niedzielę 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego. Albicelestes przystąpią do rywalizacji jako obrońcy tytułu zdobytego cztery lata temu w Katarze. Wówczas zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego pokonał Francję po niezwykle emocjonującym finale zakończonym serią rzutów karnych. Arbitrem spotkania był Marciniak, który zebrał bardzo dobre opinie za swoją pracę.

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Teraz FIFA zdecydowała, że najważniejsze spotkanie na piłkarskiej mapie świata poprowadzi Vincić. Dla słoweńskiego sędziego będzie to już czwarte spotkanie podczas tegorocznego mundialu. W fazie grupowej prowadził mecze Brazylia – Maroko oraz Jordania – Algieria. Potem sędziował w 1/16 finału starcie Meksyku z Ekwadorem.

Słoweniec nie jest jednak postacią nieznaną polskim kibicom. Wcześniej prowadził finał baraży o awans do mistrzostw świata pomiędzy Szwecją a Polską. Jednak decyzje arbitra wzbudzały sporo emocji i nie brakowało kontrowersji. Podczas niedzielnego finału Slavko Vincić będzie wspierany przez swoich rodaków. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik oraz Andraz Kovacić.

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