Kane kontra Mbappe. Przewidywane składy na mecz Francja – Anglia

07:37, 18. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Francji na pożegnanie z Didierem Deschampsem zagra o brąz przeciwko Anglii. Faworytem będą wicemistrzowie świata. Sprawdź przewidywane składy na mecz Francja - Anglia.

Harry Kane
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Przewidywane składy na mecz Francja – Anglia

Reprezentacja Francji miała dużo większe aspiracje niż mecz o brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Les Bleus chcieli przejść do historii i zagrać w trzecim z rzędu finale. Na ich drodze stanęła jednak Hiszpania, która nie dała im szans, pokonując ich (0:2). Podobnie zresztą jest w przypadku Anglii, która była kilka minut od wielkiego finału. Do 85. minuty prowadzili z Argentyną, ale przegrali (1:2).

Obu drużynom pozostał mecz pocieszenia, czyli walka o brązowy medal. Spotkanie Francuzów z Anglikami odbędzie się w sobotę (18 lipca) 2026 roku o godzinie 23:00 na stadionie Hard Rock Stadium w Miami. Oto przewidywane składy na mecz Francja – Anglia.

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Didier Deschamps, który żegna się z reprezentacją, prawdopodobnie da szanse tym, którzy grali mniej podczas mistrzostw. Nie zabraknie oczywiście największych gwiazd jak Mike Maignan czy Kylian Mbappe, ale reszta składu może zostać mocno zmieniona. W obronie mogą zagrać Malo Gusto, Ibrahima Konate i bracia Hernandez. Z kolei w pomocy tacy piłkarze jak Zaire-Emery, Kane, Akliouche, Cherki i Thuram.

U Anglików zmian będzie mniej, ale Thomas Tuchel również może wystawić graczy, którzy mają mniej minut. Z pierwszego składu zostaną jedynie Pickford, Guehi, Bellingham oraz Kane. Pozostali piłkarze, którzy mogą wystąpić to Rashford, Madueke, Eze, Mainoo czy Konsa.

Przewidywane składy na mecz Francja – Anglia:

Francja: Maignan – Gusto, Hernandez, Konate, Hernandez – Zaire-Emery, Kante – Akliouche, Cherki, Thuram – Mbappe

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Mainoo, Eze – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane

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