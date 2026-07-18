Messi ocenił Yamala. O tych słowach będzie głośno w Hiszpanii

08:20, 18. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Hiszpania zagra z Argentyną w finale Mistrzostw Świata. Leo Messi podczas wydarzenia FIFA Fanatics Fest ocenił Lamine Yamala. Jego zdaniem to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie.

Lionel Messi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Yamal to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie – twierdzi Messi

Hiszpania – Argentyna, czyli finał tegorocznego mundialu to mecz, na który czekało wielu kibiców. Wcześniej obie drużyny miały zmierzyć się w bezpośrednim spotkaniu w ramach Finalisimma, czyli takiego superpucharu pomiędzy zwycięzcą EURO i Copa America. Starcie jednak zostało odwołane. Fanów elektryzuje głównie wątek bezpośredniej rywalizacji na linii Leo MessiLamine Yamal.

Jeden to legenda i była gwiazda FC Barcelony, drugi to materiał na legendę i obecna gwiazda Katalończyków. Podczas wydarzenia FIFA Fanatics Fest, które odbywało się w Nowym Jorku, Leo Messi został zapytany o młodszego kolegę. Argentyńczyk wprost przyznał, że Yamal to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Nie szczędził mu pochwał, a jego wypowiedź z pewnością zostanie dobrze odebrana w Hiszpanii.

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To obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Życzę mu powodzenia, ponieważ jego sukces będzie także sukcesem Barcelony. Jednocześnie postaramy się nie dopuścić do tego, by zagrał na swoim najwyższym poziomie – mówił Leo Messi, cytowany przez ESPN.

Yamal to fenomenalny piłkarz i światowa gwiazda. Ma 19 lat i całą karierę przed sobą. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale damy z siebie wszystko, żeby tym razem nie został mistrzem – dodał reprezentant Argentyny.

Wielki finał Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w niedzielę (19 lipca) o godzinie 21:00. Areną zmagań będzie MetLife Stadium w Nowym Jorku. Warto dodać, że Argentyna broni tytułu wywalczonego w 2022 roku.

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